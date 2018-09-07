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Сама элегантность: 14 осенних образов Анджелины Джоли
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Сама элегантность: 14 осенних образов Анджелины Джоли 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Анджелина Джоли — идеальный образец осеннего гардероба. Даже в июльский зной она предпочитает накинуть на плечи пальто или шаль. Более того, на красной дорожке она не раз была замечена в плащах и шерстяных накидках. Это лишь добавляет ее образу особой элегантности. К тому же Джоли предпочитает классическую гамму — чаще всего ее можно увидеть в одежде черного, белого, серого или бежевого цвета. Можно уверенно предположить, что у актрисы внушительная коллекция кашемировых пальто и сумочек с одной ручкой, которые она всегда носит в руке. Для наглядности мы собрали лучшие образы актрисы за последнее время, которые станут вдохновением для тех, кто устал от пестрых стритстайл-луков.
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