Сама элегантность: 14 осенних образов Анджелины Джоли 

Анджелина Джоли — идеальный образец осеннего гардероба. Даже в июльский зной она предпочитает накинуть на плечи пальто или шаль. Более того, на красной дорожке она не раз была замечена в плащах и шерстяных накидках. Это лишь добавляет ее образу особой элегантности. К тому же Джоли предпочитает классическую гамму — чаще всего ее можно увидеть в одежде черного, белого, серого или бежевого цвета. Можно уверенно предположить, что у актрисы внушительная коллекция кашемировых пальто и сумочек с одной ручкой, которые она всегда носит в руке. Для наглядности мы собрали лучшие образы актрисы за последнее время, которые станут вдохновением для тех, кто устал от пестрых стритстайл-луков.