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Икона осеннего стиля: 5 элегантных пальто как у Меган Маркл
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Икона осеннего стиля: 5 элегантных пальто как у Меган Маркл 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Как только стало известно, что Меган Маркл выйдет замуж за принца Гарри, ее стиль начал меняться под будущий статус. Вместо гламурных и кэжуал-нарядов появилась элегантная классика. Теперь в холодное время года Меган неизменно выбирает пальто, причем разных фасонов — с запахом, прямое ниже колена, двубортное и свободного фасона с широким воротником. Любимое сочетание Меган — шерстяные пальто и расклешенные строгие брюки. Но вы можете выбирать любые комбинации на свой вкус, ведь классика идет ко всему. Некоторые модели пальто Меган приобретала в магазинах средней ценовой категории, и они до сих пор есть в наличии. Спешите!
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