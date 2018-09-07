На подиум в 70 лет — легко! Пенсионерка из Москвы покорила мировые глянцевые журналы и дома мод

Семидесятилетняя модель из Москвы покоряет мир моды. Каждый день у нее расписан по минутам — спорт, съемки на студиях и поездки в Париж.

Источник фото: телеканал «360»

Дома у Ирины Белышевой хранится стопка глянцевых журналов, в которых модель из Москвы показывает свои снимки.

Перед искушением стать лицом с обложки ее не остановил ни возраст, ни мнения окружающих. В свои 71 она востребованная фэшн-модель с собственным райдером. И это не только природные данные, уверяет Ирина. В мире высокой моды она сделала себя сама, два года назад придя в модельную школу.

Источник фото: телеканал «360»

«Я подумала, что хочу стать моделью, в канун Нового года как загадала, так все и пошло. Я записалась на кастинг и не предупредила, сколько мне лет, я прихожу — говорю, что на кастинг, они зовут директора, она так увидела — говорит: «Да вы что? Мы берем либо девочек, либо девушек с 18 до 26 лет». Я говорю: «А мне надо», — рассказала модель Ирина Белышева.

Отзанимавшись по индивидуальной программе, Ирина поняла, мир моды — это то, чем она хотела заниматься всю жизнь. В умении ходить по подиуму и позировать фотографам женщина без возраста может дать фору даже юным моделям. И это замечают не только модные гуру.

Источник фото: телеканал «360»

Для женщины возраст не больше, чем условность, уверена Ирина. Бабушкой она себя точно не считает.

«А почему я должна ощущать себя бабушкой? Ну, почему в нашей культуре так застряла эта идея о паспортном возрасте, потому что это вообще ни о чем. У нас есть еще психологический возраст. Состариться можно и в 20 лет, когда «а мне ничего не хочется», — считает Ирина.

Источник фото: телеканал «360»

Стать моделью пенсионерка решила, когда ей было 69. Сейчас у нее голливудские тренеры, пусть и по интернету, тысячи подписчиков в инстаграмм, ежедневный спорт и правильное питание. Думать о стенокардии или сосудах ей некогда. Она уже почти садится на шпагат и мечтает, как минимум до 100 лет ходить по подиуму. И если это придает ей сил и нравится окружающим, почему нет?

За последние два года Ирина успела поучаствовать в нескольких неделях моды, слетать в Париж, поработать с лучшими дизайнерами, фотографами и визажистами. И, главное, чем может поделиться в свои модные 71 — не зацикливаться на возрасте или неудачах. И делать то, что хочется.