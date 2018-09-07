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Платье из обивки для кресел и нелепый цветок: Хлоя Морец снова «провалилась» на красной дорожке
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Платье из обивки для кресел и нелепый цветок: Хлоя Морец снова «провалилась» на красной дорожке 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
21-летняя актриса Хлоя Грейс Морец не раз смешила светских хроникеров своими нелепыми нарядами.
Вот и на этот раз стилисты Хлои Грейс Морец сделали странный выбор. На красной дорожке премьеры фильма «Грета» на кинофестивале в Торонто актриса появилась в фуксиевом расшитом бисером бархатном платье, похожем на обивку для кресел, с как будто срезанными рукавами и нелепым огромным цветком-бантом на шее.
"Бабушкин" стиль Хлои Морец уже становится привычным для поклонников и прессы, и, например, хроникер Daily Mail назвал этот look «веселеньким». А как тебе такой наряд?
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Фото:Instagram
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