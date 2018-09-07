Платье из обивки для кресел и нелепый цветок: Хлоя Морец снова «провалилась» на красной дорожке

21-летняя актриса Хлоя Грейс Морец не раз смешила светских хроникеров своими нелепыми нарядами.

Вот и на этот раз стилисты Хлои Грейс Морец сделали странный выбор. На красной дорожке премьеры фильма «Грета» на кинофестивале в Торонто актриса появилась в фуксиевом расшитом бисером бархатном платье, похожем на обивку для кресел, с как будто срезанными рукавами и нелепым огромным цветком-бантом на шее.

"Бабушкин" стиль Хлои Морец уже становится привычным для поклонников и прессы, и, например, хроникер Daily Mail назвал этот look «веселеньким». А как тебе такой наряд?

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Фото:Instagram