3 цветовых секрета, чтобы выглядеть моложе 

Играем оттенками для свежего внешнего вида
Белый
Этот цвет прекрасно отражает свет. Он придает свежести образу, привлекает внимание. На его фоне глаза становятся ярче, а кожа приобретает румянец.
Пастельные тона
А вот они наоборот, совсем не яркие, однако придают лицу нежное сияние и подчеркивают утонченность и элегантность образа.
Чистые цвета
Если вы думаете, что после 40 лет носить красные платья вульгарно, то это далеко не так. Главное, чтобы оттенки были чистыми, насыщенными, а вот серый цвет уже не для вас. Яркое платье освежит лицо, но не забудь про макияж.