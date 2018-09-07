3 цветовых секрета, чтобы выглядеть моложе

Играем оттенками для свежего внешнего вида

Белый

Этот цвет прекрасно отражает свет. Он придает свежести образу, привлекает внимание. На его фоне глаза становятся ярче, а кожа приобретает румянец.

Пастельные тона

А вот они наоборот, совсем не яркие, однако придают лицу нежное сияние и подчеркивают утонченность и элегантность образа.

Чистые цвета

Если вы думаете, что после 40 лет носить красные платья вульгарно, то это далеко не так. Главное, чтобы оттенки были чистыми, насыщенными, а вот серый цвет уже не для вас. Яркое платье освежит лицо, но не забудь про макияж.