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3 цветовых секрета, чтобы выглядеть моложе
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3 цветовых секрета, чтобы выглядеть моложе 

WomanHit.ru 9 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Играем оттенками для свежего внешнего вида

Белый

Этот цвет прекрасно отражает свет. Он придает свежести образу, привлекает внимание. На его фоне глаза становятся ярче, а кожа приобретает румянец.

Пастельные тона

А вот они наоборот, совсем не яркие, однако придают лицу нежное сияние и подчеркивают утонченность и элегантность образа.

Чистые цвета

Если вы думаете, что после 40 лет носить красные платья вульгарно, то это далеко не так. Главное, чтобы оттенки были чистыми, насыщенными, а вот серый цвет уже не для вас. Яркое платье освежит лицо, но не забудь про макияж.
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