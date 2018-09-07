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В парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Центрального музея бронетанкового вооружения и техники
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В парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Центрального музея бронетанкового вооружения и техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств мира насчитывает коллекция музея — одна из богатейших в мире.
В парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Центрального музея бронетанкового вооружения и техники (филиал парка «Патриот»).
На мероприятие собрались ветераны бронетанковых войск и те, кто создавал хранительницу истории отечественного и зарубежного танкостроения, где расположилась одна из крупнейших в мире коллекций бронированных машин — танковый музей.
Более 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств мира насчитывает коллекция музея — одна из богатейших в мире. В ней около 60 экспонатов сохранились в мире в единственном экземпляре и 40 машин в единичном экземпляре. Все это на протяжении 80-ти лет собирали и бережно хранили сотрудники музей. Их силами также отреставрированы многие экспонаты отечественного и зарубежного производства. Не менее 30 машин, которым в основном более 70-80 лет, доведены до ходового состояния.
В честь знаменательных событий состоялась церемония почтения памяти, возложение венков и цветов у захоронения воинов-танкистов Великой Отечественной войны и у памятника воинам-танкистам ВОВ.
Ветераны и почетные гости праздника после церемонии посетили новейшие экспозиции парка «Патриот».
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