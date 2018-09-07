Яна Рудковская не стесняется надевать на светские приемы одну и ту же вещь

Светская львица и успешная бизнес-леди Яна Рудковская слегка озадачила некоторых своих почитателей, когда появилась на светском мероприятии в уже не новом наряде. Будь на месте супруги Евгения Плющенка кто-то другой — люди, возможно, и не заметили бы подобного нюанса, но как известно, чем популярнее человек, тем больше внимания на нем сосредоточено.

Яна Рудковская то и дело ослепляет обывателей блеском своей шикарной жизни. Частные самолеты, отдых в лучших отелях и собственная яхта, пришвартованная где-то у берегов Средиземного моря. Звездная блондинка, несмотря на завистливые взгляды недоброжелателей, куда чаще вызывает восхищение своим трудолюбием и чувством стиля.

А ведь Рудковскую и впрямь принято считать одной из законодательниц светской моды. Женщина старается не пропускать ни одного интересного показа, а ее образы неизменно приковывают к себе внимание стилистов. И вот на волне подобной репутации Яна неожиданно появляется несколько раз подряд в одной и той же черной жилетке, меняя только юбки.

Разумеется, у каждой второй модницы есть так называемые любимые вещи, которые надевают в том случае, когда надо, чтобы было удобно, но в то же время и красиво. Вполне вероятно, что для Рудковской такой вещью стала именно эта жилетка с открытыми плечами. Но утихомирить разбушевавшееся пламя народного остроумия будет непросто. Модники попросту высмеяли Яну за скудный гардероб и посоветовали ей не носить больше вещи, которые выбраны явно не по размеру.