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Яна Рудковская не стесняется надевать на светские приемы одну и ту же вещь
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Яна Рудковская не стесняется надевать на светские приемы одну и ту же вещь 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Светская львица и успешная бизнес-леди Яна Рудковская слегка озадачила некоторых своих почитателей, когда появилась на светском мероприятии в уже не новом наряде. Будь на месте супруги Евгения Плющенка кто-то другой — люди, возможно, и не заметили бы подобного нюанса, но как известно, чем популярнее человек, тем больше внимания на нем сосредоточено.
Яна Рудковская то и дело ослепляет обывателей блеском своей шикарной жизни. Частные самолеты, отдых в лучших отелях и собственная яхта, пришвартованная где-то у берегов Средиземного моря. Звездная блондинка, несмотря на завистливые взгляды недоброжелателей, куда чаще вызывает восхищение своим трудолюбием и чувством стиля.
А ведь Рудковскую и впрямь принято считать одной из законодательниц светской моды. Женщина старается не пропускать ни одного интересного показа, а ее образы неизменно приковывают к себе внимание стилистов. И вот на волне подобной репутации Яна неожиданно появляется несколько раз подряд в одной и той же черной жилетке, меняя только юбки.
Разумеется, у каждой второй модницы есть так называемые любимые вещи, которые надевают в том случае, когда надо, чтобы было удобно, но в то же время и красиво. Вполне вероятно, что для Рудковской такой вещью стала именно эта жилетка с открытыми плечами. Но утихомирить разбушевавшееся пламя народного остроумия будет непросто. Модники попросту высмеяли Яну за скудный гардероб и посоветовали ей не носить больше вещи, которые выбраны явно не по размеру.
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Женский форум
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