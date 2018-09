Показ Kith в Нью-Йорке: Белла Хадид на подиуме, Хейли Болдуин и Джастин Бибер за кулисами шоу

Белла Хадид Минувшим днем в Нью-Йорке стартовала Неделя моды. Показы идут один за другим, а дизайнеры стараются удивить искушенную публику неожиданными коллаборациями. Так, идейный вдохновитель марки Kith Ронни Файг презентовал сразу несколько — с итальянским модным домом Versace и американцем Томми Хилфигером. На территории Нью-Йоркской военно-морской верфи прошел показ Kith и Versace, где главной звездой подиума стала Белла Хадид. В числе других моделей можно было заметить ее брата Анвара и Сару Сампайо

Белла Хадид

Показ Kith и Versace в Нью-Йорке Джастин Бибер , замеченный в первый день Недели моды в Нью-Йорке на показе John Elliott, не пропустил шоу Kith и Versace. Его невеста Хейли Болдуин не сидела рядом с певцом в первом ряду, но попала в объектив за кулисами. Хейли участвовала в показе Tommy Hilfiger в Шанхае, а чуть позже оценила коллаборацию бренда с Kith.

Хейли Болдуин и Белла Хадид

Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Commentary by @ronniefieg 🤣🤣 This show was legend 🖤 Thank you dearly Ronnie, Were all so proud of you! @kith @versace A post shared by 🦋 (@bellahadid) on Sep 6, 2018 at 10:56pm PDT