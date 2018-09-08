Натали Портман появилась на Венецианском кинофестивале в золотом платье

Очаровательная американская актриса Натали Портман затмила всех, появившись на ковровой дорожке 75-ого Венецианского кинофестиваля в длинном платье, обильно декорированном золотыми пайетками. Глубокое декольте придало образу знаменитости некую пикантность, а некоторые детали туалета напомнили о минувшей эпохе начала двадцатого века.

Одна из самых ярких звезд мирового кинематографа Натали Портман решила блистать на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле слова. На премьере фильма «Голос света», в котором актриса сыграла главную роль, она появилась в потрясающем платье от Gucci.

Щедро расшитое золотыми пайетками длинное одеяние Натали удивительно точно подчеркнуло изящество ее фигуры. Черный бант на тонкой талии актрисы не только акцентировал внимание на эффектном облике, но и придал ему некое очарование старого Голливуда. Удачным дополнением к ретромотивам явились объемные плечи наряда и его глубокое декольте.

Известно, что модный дом Gucci подготовил уникальное платье специально для Натали Портман, чтобы никто не смог затмить ее на мероприятии в Италии. Напомним, что звездная красавица представила венецианской публике музыкальную драму «Голос света», в которой она сыграла главную роль. В фильме Натали появится перед зрителями в образе вымышленной поп-дивы Селестии, пережившей самые разные этапы своей жизни и всеми силами стремящейся покорить музыкальный Олимп.

Российский зритель сможет услышать пение Портман и увидеть ее в новом амплуа лишь в марте 2019 года, более точная дата релиза пока не определена.