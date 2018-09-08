Это успех! Дакота Джонсон надела идеальный брючный костюм

Актриса, которую постоянно упрекают в безвкусице, доказала, что может быть элегантной.

Венецианский кинофестиваль не обошелся для красавицы Дакоты Джонсон без модных казусов. 1 сентября она пришла на премьеру фильма «Суспирия», где сыграла главную роль, облаченная в бесформенное красное платье, напоминающее конфетную обертку. В другой из фестивальных вечеров для красной ковровой дорожки актриса выбрала далеко не идеально сидящее платье-бюстье, которое буквально сползло с ее прелестей прямо на глазах у изумленной публики.

Дакота Джонсон, 2 сентября, Венеция

Актриса в идеальном брючном костюме

Однако в промежутках между этими не самыми удачными светскими выходами, Дакота смогла реабилитироваться, показав, что умеет, если хочет, подобрать одежду со вкусом. Вместо растянутых треников и бесформенных балахонов, которыми обычно она шокирует публику, в один из фестивальных дней актриса выбрала лаконичный брючный костюм, который приправила нежным топом и лодочками. Придраться к этому богемному образу оказалось невозможно. Костюм прекрасно сел на фигуру звезды, и образ смотрелся весьма гармонично.

Возможно, комплект выглядел немного скучновато. Искушенная модница непременно добавила бы сюда каких-то интересных деталей. Однако Дакота, которую постоянно упрекают в безвкусице, видимо, побоялась экспериментировать. И правильно сделала! Мы же знаем, как обычно актриса составляет комплекты; опыта у нее явно пока не хватает.

Дакота Джонсон, 16 июня 2018 года

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