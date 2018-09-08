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Как быстро разносить узкую обувь
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Как быстро разносить узкую обувь 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Купленная модницей новая пара туфель, может не только ее порадовать. Но и доставить, при первой же носке, множество неприятных моментов. После непродолжительной ходьбы возникает сильное желание немедленно снять новенькую пару … Перестаньте натирать мозоли, терпеть сильную боль от жесткой, узкой обуви. Лайфхаки от «Я и Фитнес» выручат всех от подобных проблем. Опробуй их на своей обуви, и она гарантированно растянется и станет удобной. Все просто! Смочи поролоновую губку в спирте и хорошо протри ней обувь с внутренней стороны. Дальше походи в своих туфлях примерно 2 часа. Теперь, можно наслаждаться жизнью и новой, мягкой парой обуви. Эта профилактика не помешает всей только, что приобретенной обуви.
С помощью фена и теплых носков ты сможешь быстро и эффективно размягчить обувь. Ну конечно на фото с шерстяными носками — перебор, лучше одеть носки х/б или махровые, затем надеть обувь и сверху, в течении 15 минут, дуть горячим воздухом из фена.
Кожаную или дерматиновую обувь, которую ты давно не обувал, смажь касторовым маслом. После обработки начисти ее и убери излишки масла.
Внутреннюю часть обуви натри парафином (обычной свечой), оставь на ночь. С утра удали излишки парафина. Этот способ поможет тебе забыть о мозолях раз и навсегда!
Дедовский метод. Набей каждую туфлю влажной бумагой (газетами) и оставь до полного высыхания. Нельзя сушить такую обувь возле очагов тепла, она должна сохнуть в помещении с комнатной температурой.
А вот на мой взгляд наилучший способ, как растянуть обувь. Работает на 100%. Нужно налить в пакеты воды (на 1/4 часть), положить пакеты в туфли или ботинки (сапоги) и поставить такую обувь в морозилку до полного замерзания воды.
Эти популярные методы помогут тебе разносить узкую обувь, а также размягчить кожу в новой паре. Воспользуйся нашими советами и не забудь поделиться ценной информацией с друзьями! Будьте интересными вместе с FITNESSI! Оценка статьи: (Голосов: 0)
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