Эволюция женской моды и красоты за 100 лет. Что нас ждет в будущем?

В разное время понимание женской красоты сильно отличались друг от друга. Причины на это были абсолютно не предсказуемыми, но в большей степени зависели от модных тенденций, экономического развития, от времени, в котором развивается общество и еще не известно от чего. Самое главное, что должен понять наш читатель — человек уникален, поэтому должен любить себя таким, какой есть. За последний век в моде были самые разные фигуры. Итак, что же считалось эталоном красоты?

Рубеж 19-20 века характеризуется появлением так называемых «девушек Гибсона», которые считались стандартом американской красоты. Такая барышня худа, высока ростом, при этом у нее достаточно объемные грудь и бедра. В это время в моде фигура, напоминающая песочные часы, для получения которой женщины носили корсет.

В 1920-х в моде Флэпперы. К ним относили свободных, дерзких, вызывающе одетых девушек. Они стремились подчеркнуть талию, для чего носили короткие платья. Молодые девушки не только не стеснялись водить машину, но и употреблять спиртное с сигаретами. Яркий макияж и случайные половые связи для Флэпперов абсолютно нормальное явление.

Вместе с падением рынка акций (была Великая депрессия) — изменились и стандарты красоты. Одежда стала более облегающей, плоский верх 20-х сменился на чуть более акцентированную грудь — как результат широкого внедрения новой классификации размера груди — A, B, C, D. В целом каноны красоты сдвинулись в сторону чуть более фигуристого тела по сравнению с «двадцатыми».

Идеальные фигуры в военные 40-е стали еще более «фигуристыми». Идеал стал выше, ноги — еще длиннее, грудь — еще немного больше. Также стали более выражены плечи и в целом образ идеальной женщины стал «сильнее» — женщины наравне с мужчинами трудились в тяжелые военные годы. Тогда же появился знаменитый плакат девушки, показывающей бицепс (Rosy The Riveter), символ феминизма тех лет:

Эпоха 50-х — еще больше красоты, эпоха фигуры — «песочные часы» с дородными верхней и нижней частями. В эти годы появился Playboy и Барби. Главные секс-символы 50-х — Мерилин Монро Элизабет Тейлор , и, конечно, Джессика Рэббит как гротеск вкусов того времени:

«Свингующие» 60-е — радикальная перезагрузка идеала, дошедшего до краев фигуристости в 50-е. Эти годы принесли мини-юбку и моду на андрогинную худую фигуру, без намека на «песочные часы».

Эпоха 70-х — это широкие плечи и относительно тонкие бедра. Это время диско и часто обтягивающей синтетики, распространившейся в то время. Каноны красоты снова становятся чуть более фигуристыми. Доктор Аткинс презентует свою диету, основанную на ограничении углеводов (тогда люди не знали, что худеют от ограничения калорий, а не углеводов, как, впрочем, многие не знают и сейчас).

Эпоха супермоделей — подтянутых, высоких. Иконы того времени — Эль Макферсон (на фото выше), Линда Евангелиста Наоми Кэмпбелл . Это также время аэробики и фигуры Джейн Фонды:

90-е — эпоха гранжа и снова возврат к андрогинности, худобе. «Героиновый шик» Кейт Мосс (на фото выше) — как главный символ 90-х.

Эпоха инстагрма, фейсбука и соцсетей. Звезды — сами себе папарации. «Фигуристость» в стиле Джей Ло и семейки Кардашьян снова в мейнстриме. И если оглянуться назад, то впереди — снова андрогинность и так по кругу? Будьте интересными вместе с FITNESSI! Оценка статьи: (Голосов: 0)