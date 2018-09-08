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Калашникова в бессовестном платье заявилась на премию
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Калашникова в бессовестном платье заявилась на премию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Очередной день был посвящен Ирине Аллегровой. На ее творческий вечер певица и модель Анна Калашникова заявилась в весьма фривольном наряде. Корреспондент Dni.Ru оценил аппетитные формы красавицы.
Анна Калашникова не пропускает звездных, статусных мероприятий. И всегда появляется в новых туалетах — ни разу не повторилась! Вот и на «Новую волну» в Сочи она привезла несколько чемоданов с нарядами — по несколько образов на день.
На творческий вечер Ирины Аллегровой молодая певица пришла в таком откровенном платье, что все ахнули — из-под прозрачной сеточки явственно выделялось дорогое белое белье.
"Это наряд молодого российского дизайнера, — рассказала Аня. — Вообще-то тут должна была быть накидка еще, которая скрывала исподнее, но я забыла ее в Москве. К счастью, у меня хорошая фигура, нет и намека не целлюлит, поэтому могу позволить себе такие откровенные платья. Мне идет, правда?"
Гости Аллегровой подавились икрой и форелью, увидев Калашникову. Она в этот вечер всех переплюнула и задала жару! Правда, простые, неискушенные гости, шептались: «Как срамота! Могла б с таким же успехом и без платья прийти».
А вот на вечеринку, которая последовала за концертом Аллегровой, Калашникова пожаловала в нежном розовом платье с рюшами — так обязывал дресс-код. И трусы уже не показывала. Это и понятно — за столиками сидели Лазарев, Киркоров, Билан, а их вываленными прелестями не соблазнишь.
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