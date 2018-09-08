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Круизная романтика, платья в стиле бохо и сафари-костюмы в новой коллекции Tory Burch
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Круизная романтика, платья в стиле бохо и сафари-костюмы в новой коллекции Tory Burch 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Когда у нас за окном постепенно наступает осень, В Нью-Йорке вовсю торжествует весна. Тори Берч представила нежную женственную коллекцию и на пару часов перенесла всех гостей Недели Моды за пределы душного Манхэттена в живописные уголки земного шара. Смотрим ее показ сезона весна-лето — 2019!
Несмотря на большой опыт в модной индустрии, Тори Берч всегда знала, чем хочет заниматься. Ralph Lauren, Zoran, Vera Wang и Loewe — все эти вехи в жизни дизайнера прошли мимо, там она обрела лишь навыки, чтобы запустить свою линию одежды, вдохновленную собственным детством. И хотя бренд Tory Burch существует с 2004 года, детские воспоминания все еще продолжают вдохновлять дизайнера.
Коллекция осень-зима — 2019 — это настоящий аристократизм в современном прочтении! Легкие текстуры, нежная пастельная гамма, свободные силуэты — все образы Тори списывала со своих родителей. В детстве они постоянно путешествовали — Италия, Греция, Марокко, Испания — вот откуда эти круизные отголоски в коллекциях дизайнера.
И хотя образы с показа Недели Моды в Нью-Йорке выглядят очень расслабленными, каждый из них выполнен с ювелирной точностью. Здесь и свободные хлопковые платья с орнаментом бохо, и удобные костюмы цвета хаки, яркие кардиганы, контрастная полоска и даже монохромные ансамбли. Несмотря на такое разнообразие, коллекция выглядит органичной и сбалансированной, в этот раз дизайнер в полной мере погрузила нас в мир своих детских воспоминаний.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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