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Нарисовались: Кристен Стюарт и Кэти Перри с макияжем из 80-х
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Нарисовались: Кристен Стюарт и Кэти Перри с макияжем из 80-х 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Кирилл Созонов, визажист студии красоты «Британа»:
«Яркий, кричащий, порой вызывающий макияж в стилистике 80-х все чаще используется визажистами в последние пару лет. Трансформации под современные требования модной индустрии прослеживаются в текстурах и цветовых палитрах. Сияющая кожа, матовые помады, либо эффект «жидкого стекла» на губах и глазах, хайлайт на всех возможных местах, проработанные брови и накладные ресницы являются сейчас самыми топовыми лайфхаками.
Макияж Кэти Перри собрал в себе все существующие фишки, соединяющие наше время и стилистику 80-х годов. Алая помада с глянцем, сиреневые тени, растушеванные по складке глаз, и такого же цвета румяна, эффектно нанесенные по всей височной области и скулам, накладные ресницы, синяя стрелка и выразительно прокрашенные брови — все это использовалось крайне грамотно и смотрится на ее лице гармонично, уместно, актуально.
Образ Кристен Стюарт выглядит намного спокойнее по сравнению с оппоненткой. Цветовая гамма теней в серебристо-серых тонах выигрышно подчеркивает розово-коралловый оттенок матовой помады. Однако, в этом макияже интересным образом использовались на контрасте песочно-горчичные тени по складке глаз. Этот прием создает мягкий и в то же время яркий эффект на лице актрисы, частично перекликаясь с цветом ее глаз.
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На мой взгляд, макияж Кристен Стюарт придал ей дополнительный возраст, что в наше время недопустимо, если только это входит в условия роли актрисы. Поэтому Кэти Перри смотрится эффектнее, а макияж полностью соответсвует ее образу».
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