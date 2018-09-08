50-летие бренда Ralph Lauren: Хэтэуэй и Лайвли устроили битву черно-белых нарядов, а Шарапова показала фигуру в платье с геометричным принтом

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