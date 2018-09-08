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50-летие бренда Ralph Lauren: Хэтэуэй и Лайвли устроили битву черно-белых нарядов, а Шарапова показала фигуру в платье с геометричным принтом
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50-летие бренда Ralph Lauren: Хэтэуэй и Лайвли устроили битву черно-белых нарядов, а Шарапова показала фигуру в платье с геометричным принтом 

WMJ.ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: WMJ.ru
В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ Ralph Lauren в честь 50-летия бренда. В Центральном парке собрались друзья и поклонники бренда. Среди гостей вечера были Рози Хантингтон-Уайтли, Канье Уэст, Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли, который устроили негласную битву похожих нарядов, Мария Шарапова, Ник Джонас, Приянка Чопра, Роберт Де Миро, Том Хиддлстон и многие другие.
Во время показа по подиуму прошлись Джиджи Хадид и Кайя Гербер, которые представили необычные модели нарядов дизайнера. Смотри больше фотографий звездных гостей в нашей галерее, а фото с показа можно увидеть здесь.
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Фото:Getty Images
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