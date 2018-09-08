Джиджи Хадид в платье из лоскутов, а Кайя Гербер в костюме амазонки: смотрим юбилейный показ Ralph Lauren

Ральф Лорен нарушает правила: вне официального расписания Недели Моды в Нью-Йорке дизайнер представил осеннюю коллекцию. Но такому гению можно все! Тем более, что этот год стал юбилейным для его творчества. Вчера в Центральном парке состоялось праздничное шоу в честь 50-летия бренда.

Юбилейная коллекция Ralph Lauren воплотила в себе все, за что мы так любим модного дизайнера. Здесь и свободный американский дух, и бунтарский ковбойский стиль, и игривая эстетика преппи. Философия шоу гораздо глубже, чем кажется: в первую очередь оно отражает исторический контекст и воспроизводит американские реалии.

Яркие орнаменты, джинсовые комбинезоны, свитера с чужого плеча и замша — стиль Дикого Запада захватил все модное сообщество. Но у Лорена эта тема освещена иначе: несмотря на грубые фактуры и объемные силуэты, ковбойские образы в исполнении дизайнера выглядят утонченно.

Лорен не боится экспериментировать: легкое платье из пайеток он сочетает с кардиганом в стиле милитари, грубую кожаную жилетку украшает драгоценными камнями и шьет вечернее платье из разных лоскутов ткани.

Кстати, в этом наряде по подиуму прошлась Джиджи Хадид, на ее платье в стиле пэтчворк ушло несколько суток и 132 кусочка ткани. Кайя Гербер тоже появилась в необычном образе: в объемном меховом пончо и вельветовых штанах она была похожа на дикую амазонку.

Вторая часть шоу резко сменила направление. Яркие расцветки, логомания и спортивные образы — это дань моде 1980-х. Но кроме стилистики поменялось и настроение шоу. Это был хитрый ход Лорена: теперь модели выходили не поодиночке, а парами, а кто-то даже с маленькими детьми. Такой неожиданный поворот дизайнер задумал неслучайно: так ненавязчиво он хотел подчеркнуть важность института семьи, его традиций и ценностей.

Поздравить дизайнера со знаменательной датой приехали все друзья и верные клиенты: Блейк Лавли и Энн Хэтуэй появились в строгих смокингах, а Рози-Хантингтон Уайтли в белоснежном платье.

Листай галерею и вдохновляйся осенними образами из новой коллекции!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com