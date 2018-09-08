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Канье Уэст, Джиджи Хадид и Блейк Лайвли на показе Ralph Lauren
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Канье Уэст, Джиджи Хадид и Блейк Лайвли на показе Ralph Lauren 

Peopletalk + ещё 4 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кто: Канье Уэст, Роберт Де Ниро, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Блейк Лайвли, Энн Хэтэуэй, Джессика Чесстейн, Приянка Чопра и Ник Джонас, Иман, Роузи Хантингтон-Уайтли и многие другие.
Что: Показ Ralph Lauren в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Где: Bethesda Terrace, Нью-Йорк.
Когда: 07.09.2018.
Люди говорят: В рамках Недели моды в Нью-Йорке в центральном парке на Bethesda Terrace прошел показ новой коллекции Ralph Lauren. На подиум вышли Джиджи Хадид и Кайя Гербер, а также российская модель Гена Малинин. В новую коллекцию вошли мужские, женские и даже детские вещи: костюмы, шубы, кожаные куртки, пальто, береты, юбки и платья, джемперы, джинсы и бомберы.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uest-dzhidzhi-hadid-i-blejk-lajvli-na-pokaze-ralph-lauren/
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Женский форум
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