Канье Уэст, Джиджи Хадид и Блейк Лайвли на показе Ralph Lauren

Что: Показ Ralph Lauren в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Где: Bethesda Terrace, Нью-Йорк.

Когда: 07.09.2018.

Люди говорят: В рамках Недели моды в Нью-Йорке в центральном парке на Bethesda Terrace прошел показ новой коллекции Ralph Lauren. На подиум вышли Джиджи Хадид и Кайя Гербер, а также российская модель Гена Малинин. В новую коллекцию вошли мужские, женские и даже детские вещи: костюмы, шубы, кожаные куртки, пальто, береты, юбки и платья, джемперы, джинсы и бомберы.

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