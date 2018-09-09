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Платья с бахромой, гладиаторские сандалии и Кайя Гербер в замшевом костюме — Longchamp дебютировал на Неделе Моды в Нью-Йорке
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Платья с бахромой, гладиаторские сандалии и Кайя Гербер в замшевом костюме — Longchamp дебютировал на Неделе Моды в Нью-Йорке 

WMJ.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Неделя Моды в Нью-Йорке — это настоящий праздник, причем в прямом смысле этого слова. Только отгремело яркое шоу Ralph Lauren по случаю 50-летнего юбилея, как тут же все принялись поздравлять Софи Делафонтен — креативного директора Longchamp. В год своего 70-летия французский бренд дебютировал на Неделе Моды в Нью-Йорке.
Конечно, шоу Longchamp отличается от сказочной феерии, которую устроил Ральф Лорен в Центральном парке. Но, видимо, креативный директор бренда Софи Делафонтен решила брать количеством: вчера прошел первый в истории показ Longchamp на Неделе Моды в Нью-Йорке, а уже через несколько дней состоится еще одно шоу, но уже на родине бренда, в Париже.
Чего ожидать от Longchamp в французской столице можно только гадать, а вот коллекция, представленная в Нью-Йорке, вполне себе отвечает традициям бренда. Главными элементами были кожа и замша — ключевые компоненты ДНК марки. Надо сказать, что они очень органично вписываются в модную картину мира современности. Стилистика Дикого Запада и ковбойская эклектика — Longchamp попал прямо в точку.
Главной звездой подиума стала Кайя Гербер. Для нее это уже третий показ на Неделе Моды. До этого модель дефилировала для Ralph Lauren и Tom Ford. На этот раз Кайя блистала в ярко-красном костюме с бахромой, гладиаторских сандалиях до колена и сумкой «под питона». Все эти элементы, видимо, будут популярны уже в следующим сезоне, так что надо брать на заметку.
Поздравить Софи Делафонтен с праздничным дебютом пришли Кейт Мосс, Приянка Чопра и Кендалл Дженнер — новый амбассадор Longchamp.
Листай галерею и вдохновляйся дерзкими образами с показа!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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