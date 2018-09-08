Стиль преппи и многослойность в новой коллекции Ralph Lauren

В сентябре этого года бренд Ralph Lauren отмечает свое 50-летие. По такому поводу в рамках Недели моды в Нью-Йорке компания устроила масштабный показ осень-зима 2018 в Центральном парке перед террасой Bethesda. Так Ральф Лорен отдал дань родному городу, столице американской и мировой моды. В показе приняли участие профессиональные модели разны возрастов, а также дети и подростки. В коллекции были представлены традиционные для американской моды вещи: широкие брюки и жакеты цвета хаки, комплекты из вельвета теплого коричневого оттенка, свитеры с эмблемами, клетчатые рубашки, куртки с бахромой, джемперы с орнаментами, яркие короткие пуховики, ковбойские сапоги, банданы и много другое.

Фото: Imax Tree