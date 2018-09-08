Все, что нужно знать о костюме bespoke

В нашу эпоху, когда кумиры молодежи набивают тату прямо на лице, надевают колготки на руки, конверсы под кутюрные платья, шубы из меха чебурашки, всем другим предпочитают черный цвет и прочие фриковые безумства, действительно отличиться можно только НЕ делая всего вышеперечисленного. Вот как раз в такое время в цене настоящая элегантность и классический шик, выверенный по всем правилам британского этикета. Леди в смокинге вызывает бОльший ажиотаж, чем леди без всего. Да и мужчин это тоже касается — плохой парень с тату и в джорданах когда-то все-таки вырастает из своих широких штанов.

Мир идеальных классических вещей…

… — это целая философия. Одеться «по всем канонам» не так-то просто. Настоящий костюм, пошитый на заказ, называется bespoke, и это не просто одежда — это знак отличия, пропуск в привилегированное общество. Чтобы разобраться, что такое настоящий костюм bespoke мы обратились к Алессандро Леонарди, маэстро ателье по индивидуальному пошиву одежды Club Bespoke.

Что такое костюм bespoke

Bespoke (от английского be spoken — «заранее оговоренный») — это верх портновского мастерства, традиционная технология пошива на заказ, которая должна обязательно включать в себя следующее:

1. Лекало, созданное для каждого клиента «с нуля». Оно создается вручную с помощью специальной системы построения, основанной и учитывающей более 20 индивидуальных мерок клиента. Эта система кардинально отличается от «пошива по меркам» (made-to-measure), где уже готовое базовое лекало адаптируется под фигуру.

2. Ручной крой. Ткань подготавливается исключительно вручную закройщиками ателье.

3. Ручная работа. Изделие собирается вручную без использования клеящих материалов. На создание одного костюма уходит до 50 часов ручной работы!

Bespoke — это сложный процесс, в котором, для достижения наилучшего результата должна сочетаться работа как минимум пяти высококлассных специалистов (закройщика, портных специалистов по пиджакам, брюкам, жилетам и специалиста по влажно-тепловой обработке). Только такой подход позволяет добиться идеальной посадки практически при любой фигуре!

«Как влитой сидит»

Есть несколько правил, как должен сидеть «правильный» костюм:

1. Плечи, с одной стороны, достаточно свободны, чтобы не стеснять движения, с другой, не должны «разваливаться», когда вы надеваете пиджак. И не забывайте о воротнике — он должен плотно прилегать к шее.

2. Спина без вертикальных или горизонтальных складок — признак правильно скроенного костюма. Шлицы должны оставаться закрытыми и не расходиться. Обратите внимание на наиболее часто встречающийся дефект — складку под воротником.

3. Рукав на один сантиметр короче рукава сорочки и без заломов.

4. Талия — вспомните о правиле золотой середины и забудьте о том, что уже год собираетесь на беговую дорожку. Если при застегнутой пуговице образуются складки, пиджак вам мал.

5. Грудь без заломов — лицо вашего костюма. Когда пиджак застегнут — лацканы плавно повторяют контур груди, не «ломаясь». Полы пиджака не задираются вверх.

6. Перед брюк — ровный, без складок под поясом.

7. Складки на брюках не должны расходиться.

8. Карманы должны быть ровными и не открываться.

9. Стрелки на брюках должны идти по центру штанины и заканчиваться по центру ботинка.

10. Длина брюк. Ткань должна слегка закрывать верх ботинка образуя одну элегантную складку спереди.