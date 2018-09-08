Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмбер Валлета на вечеринке Harper's Bazaar Icons 

В рамках Недели моды в Нью-Йорке прошла традиционная вечеринка Harper's Bazaar Icons. Гости собрались в отеле Plaza по приглашению директора моды американского издания Карин Ройтфельд. Самым заметным стало появление Беллы Хадид — всесто вечернего платья она выбрала откровенный обтягивающий комбинезон светлого цвета, который сидел на модели как вторая кожа. Таким образом девушка в очередной раз подчеркнула свою превосходную форму. Другие же гости подошли к выбору нарядов более традиционно: Никки Минаж надела платье с анималистичным принтом, открытыми плечами и зоной декольте; Кендалл Дженнер предпочла черное обтягивающее платье с интересными вырезами на рукавах; Эмбер Валлетта выбрала костюм из шелковых брюк и жакета. На вечеринке появилась и Кэндис Свейнпол, платье которой подчеркивало ее точеную талию — это первый выход модели после рождения второго ребенка.
Фото: Legion Media