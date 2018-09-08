Какой длины должны быть брюки, галстук и рукава у рубашки? Точные расчеты

Идеальная рубашка

Оказывается, большинство мужчин выбирают себе рубашку не по размеру. Слишком большая пузырится на спине и сбивается под брюками, а слишком маленькая вызывает дискомфорт при носке. Длина рубашки

Подбирая рубашку, нужно обратить внимание на ее длину. Короткая не закрывает ремень или пояс брюк, поэтому при заправке будет все время вылезать из-под ремня и топорщиться по бокам. Если рубашка закрывает своей кромкой ширинку брюк, то она слишком велика для своего владельца. Идеальная по размеру рубашка закроет пояс брюк. Даже если у боков она будет укороченной, то заправленная в брюки, она не будет вылезать из-под ремня.

Длина рукава рубашки

Рукав рубашки должен закрывать косточку на запястье и доходить до основания кисти. Если сверху пиджак, то рукава должны выглядывать из-под него на пару сантиметров. При этом манжеты на рукавах должны быть достаточно свободными, чтобы под ними спрятались часы или прошли два пальца руки. Найдите идеальную рубашку в магазине скандинавской одежды Trolls. Точные параметры вы можете узнать у консультантов на сайте бутика. Курьер доставит вам выбранные вещи в течение двух дней в крупные города и за семь дней в любые другие регионы России.

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Безупречно сидящие брюки

Современные модели брюк бывают укороченными. В этом случае стоит помнить, что открывать щиколотку или подъем на обуви могут только чиносы, скинни, джоггеры, зауженные брюки. Если же говорить о классических брюках, то их длина сзади должна быть выше каблука ботинка на полтора сантиметра. Сзади брюки должны наполовину закрывать каблуки обуви, а спереди образовывать одну (это важно!) складку. Стоит обратить внимание и на ширину классических брюк. Модель по фигуре будет иметь прямые складки, а карманы на таких брюках будут плотно прилегать к телу.

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Такая незначительная деталь может многое рассказать о своем владельце. Причем цветовая гамма и стиль аксессуара менее важны, чем его длина. Слишком короткий галстук будет напоминать элемент сценического костюма клоуна, а слишком длинный придаст образу ненужную небрежность. Идеальный по длине галстук должен чуть закрывать пряжку ремня или пуговицу пояса брюк. Длина галстуков варьируется от 125 до 145 см, поэтому чем замысловатее будет галстучный узел, тем длиннее должен быть этот аксессуар.

Еще одна важная деталь мужского гардероба — галстук-бабочка. Его нужно подбирать с особой тщательностью. Перед тем как оценить, подходит ли бабочка по размерам, ее нужно завязать и мысленно провести пунктир от кромки банта к лицу. Подходящий галстук будет проходить через точки у висков.

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