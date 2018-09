Сергей Полунин танцует в новом мрачном видео Balmain 

Модный дом Balmain представил эмоциональе видео, главным героем которого стал украинский танцор Сергей Полунин . Сергей — один из немногих балерунов, известных на весь мир. Славу он приобрел после выхода клипа Take Me To Church ирландского певца Хозиера, его называют плохим парнем современного танца за экспериментальные па. В релкамной кампании Balmain Полунин находится в полумраке общественной уборной, исполняет несколько танцевальных движений, слушает звуки и вообще всячески старается занять себя. Он одет в виниловые обтягивающие брюки, куртку с плечиками и шнуровкой и блестящий топ. Видео приурочено к проекту бренда «Мир как музыкальный инструмент», в котором уже поучаствовали Милла Йовович и Дафна Гиннес.