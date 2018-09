Как менялся стиль Дженнифер Лопес? Спойлер: все зависит от бойфренда

В последнее время Дженнифер Лопес (49) частенько обвиняют в отсутствии вкуса (наш редактор моды вообще в шоке). Джинсовые ботфорты, огромные золотые очки и странные рубашки-платья действительно вызывают вопросы в 2018 году. Фанаты заметили, что так стиль Джей Ло поменялся с появлением в ее жизни Алекса Родригеса (43). Вспоминаем, как менялся гардероб певицы рядом с другими бойфрендами.

Оджани Ноа Дженнифер познакомилась со своим первым мужем в ресторане Майами, где он работал официантом. В феврале 1997 года влюбленные сыграли свадьбу, но развелись меньше чем через год. Дженнифер в тот период была «соседской девчонкой» — темные кудрявые волосы (натуральный цвет), уютные кардиганы (даже на ковровой дорожке), а когда все-таки наряжалась, то в откровенные блестящие топы, будто собиралась на вечеринку с друзьями.

Пи Дидди (48)

Они познакомились на съемках клипа рэпера Been Around The World и были ну очень яркой парой. Но потом певица поняла, что образ жизни Дидди (с перестрелками и драками в ночных клубах) не для нее.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjZqgk6FEyw

Но как они смотрелись! Именно с Пи Дидди Джен полюбила откровенные платья и стразы (девушка рэпера как-никак).

Крис Джадд — танцор и хореограф (его можно увидеть в клипе Love Don't Cost A Thing). Они поженились в 2001 году, но через год расстались, Крис устал от папарацци и фанатов Лопес.

https://www.youtube.com/watch?v=4kGvlESGvbs

После блестящих нарядов и романа с Пи Дидди певице захотелось романтики — в начале нулевых мы лицезрели начесы, объемные кудри, платья с рюшами и блузки с цветочками.

Звезды познакомилась на съемках фильма «Джильи» и вскоре стали самой популярной парой Голливуда (фанаты называли их «Беннифер»). Актер даже сделал любимой предложение, но потом передумал — сначала (в 2003-м) отменилась свадьба, а в 2004-м Лопес и Аффлек окончательно расстались.

https://www.youtube.com/watch?v=Lm0RF_3ftVU

Лопес в этот период полюбила яркий макияж, автозагар и гладко зачесанные волосы. Что касается гардероба — Джен вовсю наслаждалась трендами середины нулевых (велюровые костюмы, джинсы с низкой посадкой и короткие джемперы, чтобы был виден живот, и огромные очки).

Марк Энтони (49)

С Марком Лопес познакомилась еще во время записи своего первого альбома, но тогда она была увлечена Пи Дидди. Через несколько лет они встретились вновь и поженились в 2004-м. Через 4 года родились близнецы Макс и Эмма, но брак все равно распался — в 2011-м Лопес подала на развод.

https://www.youtube.com/watch?v=-rbe6YT_t0c Лопес к тому времени уже стала мировой звездой, так что каждый выход был максимально роскошным — шелковые платья, огромные шубы, дорогие украшения. Никакого денима и спортивных костюмов!

Каспер — один из танцоров Джей Ло, с которым она снялась в клипе Dance Again. Они были вместе почти пять лет (правда, в 2014-м они расстались, но весной 2015-го снова сошлись). В интервью Венди Уильямс певица сказала: «С молодым парнем ты и чувствуешь себя молодой».

https://www.youtube.com/watch?v=bjgFH01k0gU

И по ее стилю это заметно! Если с Энтони Лопес была серьезной замужней женщиной в длинных вечерних нарядах, то во время отношений с Каспером Джен добавила огоньку — в ее гардеробе появились ну очень сексуальные платья (настоящий Голливуд). Нам этот период очень нравился!

Алекс Родригес

После расставания с Каспером в Сети ходили слухи, что Джей Ло встречается с Дрейком (31), но в итоге Лопес закрутила роман с Алексом Родригесом. На прошедшей церемонии MTV VMA певица со сцены призналась, как сильно его любит и что он изменил ее жизнь.

https://www.youtube.com/watch?v=u3ovWzY-1Zs Изменилась не только жизнь, но и гардероб. Сейчас Дженнифер увлеклась винтажными вещами, нарядами «а-ля нулевые» и слегка театральными образами с лого. Поклонники (и мы) пока не в восторге. Может, привыкнем?

