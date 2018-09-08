12 секретов, как тратить мало денег, но выглядеть дорого и стильно

Одеваться стильно и дорого и одеваться в дорогих бутиках — это абсолютно разные вещи. Поверьте нам, в вещах из масс-маркета можно выглядеть сногсшибательно.

1. Обращайте внимание на то, как сшита вещь

Когда примеряете вещь в магазине, сразу же проверяйте все швы, молнии, пуговицы. Торчащие нитки, неровные строчки — это то, что испортит внешний вид даже очень красивой юбки или платья. Удивительно, но в масс-маркете (например, Zara или Reserved) можно найти как аккуратно сшитые вещи, так и откровенную халтуру. Видите, что молния топорщится или вытачки выглядят очень странно? Проходим мимо.

2. Выбирайте черные, белые, пастельные и чистые цвета

Невыразительные и тусклые цвета чаще всего выдают дешевую одежду. Лиловый, оливковый, бледно-желтый — красивые оттенки, но в синтетических тканях и странных фасонах они выглядят очень плохо. То же самое с кислотными и металлическими оттенками: ярко-розовый и золотой легко превратят вас в дурнушку. Носите классические черный и белый, выразительные пастельные (сиреневый, голубой) или насыщенные цвета (глубокий синий, изумрудный).

Например, выберите блузы для делового или повседневного образа темно-синего и белого цвета от Milano Moda.

Блуза ANN MAX в Milano Moda, от 7 950 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Блуза ROSSO35 в Milano Moda, от 11 600 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

3. Обходите стороной подделки

Не покупайте фейковые вещи! Никогда. Зачем вам ненастоящие Chanel или Birkin? Особенно если все вокруг прекрасно понимают, что денег на такую сумку у вас не было и не будет. Лучше купить простую сумку в Mango, а не красоваться с подделкой D&G.

Если вы против использования натуральной кожи, то присмотритесь к вариантам сумок из экоматериалов. Например, сумки в интернет-магазинах GRIZZLY и Bagsland выглядят очень презентабельно и помогут дополнить образ, в котором вы будете выглядеть дорого.

Женская сумка Ors Oro в GRIZZLY, от 4 198 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Сумка женская Bagsland, от 1 737 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 4. Помните, что классика никогда не выходит из моды

Синий блейзер, черные брюки, белая блузка актуальны вчера, сегодня и завтра. Изучите основы капсульного гардероба. Разбавляем классические вещи парочкой стильных аксессуаров — и красивый образ готов.

Дополните ваш классический образ черными прямыми и широкими брюками с завышенной талией от модного дома Ianis Chamalidy.

Брюки прямые от Ianis Chamalidy, от 18 000 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​

Брюки широкие от Ianis Chamalidy, от 24 000 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​

5. Подгоняйте вещи под себя

Нет ничего особенного в том, чтобы подшивать или перешивать одежду из магазина. Укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным — самое маленькое и дешевое ателье за пару дней исправит недостатки любой вещи.

Одежда должна сидеть по фигуре! Любимая ошибка некоторых девушек: купить на распродаже шикарную вещь размера M, когда всю жизнь носили XS. Запомните: вы никогда не будете выглядеть дорого и стильно в платье, которое вам не по размеру. Главное, чтоб костюмчик сидел, а не его ценник или бренд.

6. Следите за внешним видом одежды

Все вещи должны быть чистыми и выглаженными. Никакой шерсти от кошечки, катышков или оторванных пуговиц. Если вы надели старый свитер в катышках, то суперклассные джинсы и туфли вас не спасут. Ухаживайте за любимыми вещами, соблюдайте правила стирки и не бросайте их где попало.

При хорошем уходе качественная вещь прослужит вам несколько лет и будет каждый день выглядеть так, как будто вы только что принесли ее из магазина.

7. Будьте аккуратны с трендовыми вещами

Конечно, не каждый же день носить юбку-карандаш, блузку и туфли-лодочки. Хочется чего-то оригинального, нескучного, модного. Например, можно примерить кюлоты или платье-комбинацию. Перед покупкой писка моды хорошенько подумайте: «Как я буду носить эту вещь? Делает ли она меня лучше? Прячет недостатки и подчеркивает достоинства?»

Даже самая трендовая вещь может полностью испортить наряд и превратить вас в дурнушку.

8. Не ошибитесь с нижним бельем

Представьте, что образ составлен идеально. Красивая юбка, классная блузка, хорошие туфли, стильные аксессуары. Но вот только в глаза бросаются линии от бюстгальтера или трусов. Ох, катастрофа! Иногда кружевное белье нельзя надевать под обтягивающий топ, а стринги — под облегающую юбку. К сожалению, такие маленькие промахи могут удешевить образ.

9. Изучайте состав ткани

Ткань — это очень важно. И не всякая синтетика — это плохая и дешевая, далеко не всегда стопроцентный хлопок — это то, что нужно.

Например, свитер, который содержит 50% шерсти и 50% акрила, стоит дешевле натурального аналога, но выглядит и греет ничуть не хуже. Блузки с добавлением полиэстера (до 30% от состава) почти не мнутся, а гладить их (в отличие от хлопка) значительно проще. В то же время нужно понимать, что если вещь содержит только акрил, то она быстро покроется катышками. А некоторые вещи из полиэстера выглядят откровенно дешево и непривлекательно.

Конечно, одежда из натуральных тканей стоит дороже, и наша задача — находить классные вещи из доступных, но качественных аналогов.

10. Не переборщите с аксессуарами

Правильные аксессуары — залог эффектного и привлекательного образа. Милая шляпка, кожаные перчатки, яркий шарфик, оригинальные серьги… Иногда, чтобы интересно и дорого выглядеть, достаточно всего одной маленькой детали.

Только не переборщите: если повесить на себя тонны дешевой бижутерии (или даже бриллиантов), ничего не получится. Будьте аккуратны со стразами, блестками, звериными принтами — вы же не хотите быть похожей на модницу с рынка?

Мы предлагаем добавить к образу маленькие серьги-гвоздики с изумрудами и бриллиантами от ювелирного дома TULUPOV.

Серьги «Триллион» в TULUPOV, цена по запросу, заказать: +7 (343) 215-68-80 Серьги Queen of the lilies​ в TULUPOV, цена по запросу, заказать: +7 (343) 215-68-80 11. Стремитесь к элегантности

Элегантность во всем — пусть это будет вашим модным девизом. Создать дорогой образ в стиле гранж, хиппи или бохо-шик очень сложно (практически нереально и вообще противоречит идеологии этих стилей), поэтому мы выбираем городской casual, стильную классику или женственную романтику. «Элегантно одеваться» — это практически синоним к понятию «дорого выглядеть».

12. Ухаживайте за собой

Поверьте, даже в костюме за миллион долларов можно выглядеть дешево и неопрятно. В красивом образе важно все: от макушки до пяточек. Грязные волосы, красная кожа, руки без маникюра — это и есть признаки дешевки. Это не значит, что вам нужно каждый день ходить по салонам красоты и тратить там все деньги. Чтобы быть ухоженной, достаточно уделять себе хотя бы пару часов в неделю.

Соблюдайте эти 12 пунктов, и никто не узнает, где вы одеваетесь: в обычном торговом центре или в самых дорогих бутиках мира.

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