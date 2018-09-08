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Даша Веледеева, Эвелина Хромченко и Алена Долецкая на показе Ermanno Scervino
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Даша Веледеева, Эвелина Хромченко и Алена Долецкая на показе Ermanno Scervino 

Harper’s Bazaar 11 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
7 сентября в Москве прошел показ осенне-зимней коллекции 2018 итальянского дизайнера Эрманно Шервино. Локация для модного шоу была выбрана нетрадиционная — Российская государственная библиотека, на мраморной лестнице которой в центре зала вышагивали модели. Показ посетили Даша Веледеева, Эвелина Хромченко, Алена Далецкая, Анастасия Романцова, Оксана Он, Влад Лисовец и многие другие представители модной индустрии и шоу-бизнеса. После шоу зрители переместились в читальный зал № 3 — там выступили молодой пианист и композитор Никола Мельников и джазовая певица Анна Кова.
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