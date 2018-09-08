Тимати поздравляют с пополнением в семье

Вчера модель Анастасия Решетова выложила в свой Instagram фотографию в достаточно откровенном платье. Поклонники, конечно, восхитились фигурой девушки, но однако их смутила подпись, которую невеста Тимати оставила под снимком:

«Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке…)»

Подписчики сразу же решили, что это может означать только одно — Анастасия беременна. Не дожидаясь никаких подтверждений, пользователи поспешили поздравить не только модель, но и самого Тимати с пополнением в семействе. Тем временем пара никак не комментирует распространившиеся по сети слухи.