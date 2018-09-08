Это надо видеть: Кейт Мосс гуляет по Нью-Йорку в платье с прозрачной юбкой

Кейт Мосс (44), культовая модель 90-х, все еще остается одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, а заодно занимается собственным бизнесом: два года назад она открыла модельное агенство Kate Moss Agency, к которому, кстати, недавно присоединилась Рита Ора (27).

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И она точно может многое себе позволить! Даже выйти на публику в прозрачной юбке. Что она, впрочем, и сделала в Нью-Йорке.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-nado-videt-kejt-moss-gulyaet-po-nyu-jorku-v-plate-s-prozrachnoj-yubkoj/