«Затерялась в обилии пайеток»: неудачный образ Дианы Гурцкой

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ 1 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца прошел праздничный концерт в честь начала учебного года — «Первый звонок на МУЗ-ТВ. День знаний со звездами». В празднике приняла участие певица Диана Гурцкая, которая не часто попадает в объективы фотокамер. Как оценит ее сценической образ наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Наталья Мецман,

стилист, эксперт в системе стилевых типов внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Все-таки такое обилие пайеток больше подходит селебрити, которые умеют вести себя на сцене раскованно, местами даже вызывающе. На Диане Гурцкой оно выглядит дисгармонично и явно идет в разрез с ее природой. Это как раз тот случай, когда платье идет впереди его обладательницы и полностью ее затмевает. Диане намного больше бы пошло женственное платье, лишь частично украшенное блеском, в этом же образе певица, увы, совсем потерялась.