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«Затерялась в обилии пайеток»: неудачный образ Дианы Гурцкой
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«Затерялась в обилии пайеток»: неудачный образ Дианы Гурцкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Диана Гурцкая
Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ  1 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца прошел праздничный концерт в честь начала учебного года — «Первый звонок на МУЗ-ТВ. День знаний со звездами». В празднике приняла участие певица Диана Гурцкая, которая не часто попадает в объективы фотокамер. Как оценит ее сценической образ наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Наталья Мецман,
стилист, эксперт в системе стилевых типов внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Все-таки такое обилие пайеток больше подходит селебрити, которые умеют вести себя на сцене раскованно, местами даже вызывающе. На Диане Гурцкой оно выглядит дисгармонично и явно идет в разрез с ее природой. Это как раз тот случай, когда платье идет впереди его обладательницы и полностью ее затмевает. Диане намного больше бы пошло женственное платье, лишь частично украшенное блеском, в этом же образе певица, увы, совсем потерялась.
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Женский форум
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