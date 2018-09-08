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В Твери на остановке общественного транспорта умерла женщина
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В Твери на остановке общественного транспорта умерла женщина 

tvernews.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Внимание, требуется опознание! 8 сентября на остановке Дмитрово-Черкассы обнаружено тело женщины.
Как сообщает ВПСО «Сова», женщина славянской внешности, плотного телосложения, рост 165 см, волосы русые с сединойдлина 15 см, глаза карие. Одежда: тряпичная черная жилетка с серыми пуговицами ниже пояса, блузка пестрая фиолетово-розового цвета, юбка ниже колен темно-синего цвета с цветами, кожаные сандали светло-коричневого цвета.
Если вы располагаете информацией об этой женщине, просьба сообщить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.
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Женский форум
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