В Твери на остановке общественного транспорта умерла женщина

Внимание, требуется опознание! 8 сентября на остановке Дмитрово-Черкассы обнаружено тело женщины.

Как сообщает ВПСО «Сова», женщина славянской внешности, плотного телосложения, рост 165 см, волосы русые с сединойдлина 15 см, глаза карие. Одежда: тряпичная черная жилетка с серыми пуговицами ниже пояса, блузка пестрая фиолетово-розового цвета, юбка ниже колен темно-синего цвета с цветами, кожаные сандали светло-коричневого цвета.

Если вы располагаете информацией об этой женщине, просьба сообщить по телефонам: 89106463434, 89040141234 или 102.