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58 образов из коллекции Alena Akhmadullina, чтобы приблизить весну уже сегодня
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58 образов из коллекции Alena Akhmadullina, чтобы приблизить весну уже сегодня 

Harper’s Bazaar 23 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если вам нравится одежда, за которой стоит вдумчивый подход и глубокий символизм, то коллекция Alena Akhmadullina весна-лето 2019 вас точно вдохновит. За основу дизайнер взяла средневековую историю о леди Годиве, которая проехала обнаженная на коне по улицам британского городка Ковентри. Так она требовала, чтобы ее супрруг снизил непомерные налоги, от которых страдали жители города. Образ хрупкой, беззащитной, но в то же время смелой, сильной духом леди навсегда вошел в историю и не раз изображался в искусстве. Дизайнер же его перенесла на одежду в виде вышивок бисером и пайетками. В основе принтов лежат аутентичные гравюры, изображающие солнце, львов, единорогов, оленей и цветы. Их можно найти на длинных платья, кожаных жакетах и даже велосипедках, костюмах в пижамном стиле, стеганой куртке и многом другом.
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