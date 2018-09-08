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Куда сдать вещи за «Спасибо»?
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Куда сдать вещи за «Спасибо»? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Жители Перми могут избавиться от ненужных вещей и помочь нуждающимся — в городе работают пункты приема старых вещей «Нафталин». Специальные контейнеры располагаются в магазинах и на улицах Перми.
Отдать можно одежду и домашний текстиль в абсолютно любом состоянии. На переработку принимают старую одежду (шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые и синтетические ткани) за исключением кожи, меха и женской и мужской обуви. Кроме того, оставить можно отходы швейных производств, матрасы, second hand. Все вещи должны быть чистыми. Вещи и обувь хорошем состоянии (обязательно чистые), которые еще могут носить другие люди, идут на благотворительность.
Адреса баков «СПАСИБО»:
Комсомольский пр., 50 в магазине Джинсовый Дом.
ул. Овчинникова, 15 (уличный бак)
пр. Парковый 1а (уличный бак)
ул. Крупской, 27 (уличный бак)
ул. Пушкарская, 100 (уличный бак)
ул. Юрша, 56 (уличный бак)
ул. Восстания, 8 (уличный бак)
ул. Макаренко, 19 (уличный бак)
ул. Беляева, 44 (уличный бак)
ул. Подводников, 11 (уличный бак)
ул. Новосибирская, 13 (уличный бак)
ул. Маршала Рыбалко, 107в (уличный бак)
Березники, ул. Юбилейная, 111 в магазине Джинсовый Дом.
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