Как определить тип фигуры?

А-форма — «треугольник», или «груша»

Бейонсе

Проблема: массивная нижняя часть тела мешает вам выглядеть изящной.

Решение: визуально увеличив верх, выбирая горизонтальные линии, овальный вырез и объемные блузы, свитеры, куртки и жакеты, вы уравновесите силуэт. Используйте подплечники. Чтобы скрыть объем бедер, выбирайте юбки и платья с запахом.

V-форма — «перевернутый треугольник»

Проблема: широкие плечи делают вас похожей на мужчину.

Решение: следите за тем, чтобы нижняя часть вашего силуэта начиная с линии талии всегда была светлее, чем верхняя. Светлые цвета визуально расширяют, увеличивая бедра и ноги. Выбирайте брюки и юбки из объемных материалов, обращайте внимание на увеличивающие принты: крупный горох, крупная клетка, горизонтальная полоска. Для того чтобы визуально уменьшить широкие плечи, выбирайте одежду с V-образным вырезом и заниженной талией.

H-форма — «прямоугольник»

Проблема: отсутствие талии мешает вам выглядеть женственно.

Решение: создайте визуальный эффект сужения зоны талии с помощью тоненького пояска, платья с запахом, одежды с завышенной талией и принтами, рисующими сужение на месте талии контрастом цветов.

X-форма — «песочные часы»

Холли Берри

Проблема: получаете комплименты за тонкую талию, но чувствуете себя неуверенно в спортивной одежде.

Решение: выбирайте спортивные комбинезоны вместо футболки и легинсов, откажитесь от шортиков и короткого топа. Скажите «да» длинным майкам и легинсам длиной 3/4.

O-форма — «яблоко»

Проблема: чувствуете себя бесформенной и плохо получаетесь на фото.

Решение: подбирая одежду, стремитесь к четкому обозначению акцентов и форме. Выберите блузу с V-образным вырезом, наденьте удлиненный жилет, добавьте вертикаль в виде сотуара. Остерегайтесь крупных принтов на уровне груди и талии.

Выбираем джинсы по фигуре

Выбираем одежду по типу фигуры:

Купальник

Брюки

Юбка

Джинсы

Комбинезон

Платье