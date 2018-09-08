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Как определить тип фигуры?
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Как определить тип фигуры? 

Я Покупаю 53 минуты назад
Фото: Я Покупаю
А-форма — «треугольник», или «груша»
Бейонсе
Проблема: массивная нижняя часть тела мешает вам выглядеть изящной.
Решение: визуально увеличив верх, выбирая горизонтальные линии, овальный вырез и объемные блузы, свитеры, куртки и жакеты, вы уравновесите силуэт. Используйте подплечники. Чтобы скрыть объем бедер, выбирайте юбки и платья с запахом.
Знаменитости с такой фигурой: Бейонсе, Дженнифер Лав-Хьюитт, Колин Маклафлин, Шакира, Дженнифер Лопес, Рианна, Кристен Дэвис, Леона Льюис, Кира Найтли.
V-форма — «перевернутый треугольник»
Тери Хэтчер
Проблема: широкие плечи делают вас похожей на мужчину.
Решение: следите за тем, чтобы нижняя часть вашего силуэта начиная с линии талии всегда была светлее, чем верхняя. Светлые цвета визуально расширяют, увеличивая бедра и ноги. Выбирайте брюки и юбки из объемных материалов, обращайте внимание на увеличивающие принты: крупный горох, крупная клетка, горизонтальная полоска. Для того чтобы визуально уменьшить широкие плечи, выбирайте одежду с V-образным вырезом и заниженной талией.
Знаменитости с такой фигурой: Рене Зеллвегер, Наоми Кэмпбелл, Тери Хэтчер, Деми Мур, Лили Дональдсон, Синди Кроуфорд.
H-форма — «прямоугольник»
Жизель Бундхен
Проблема: отсутствие талии мешает вам выглядеть женственно.
Решение: создайте визуальный эффект сужения зоны талии с помощью тоненького пояска, платья с запахом, одежды с завышенной талией и принтами, рисующими сужение на месте талии контрастом цветов.
Знаменитости с такой фигурой: Опра Уинфри, Долли Партон, Жизель Бундхен, Кэтрин Зета-Джонс, Анджелина Джоли.
X-форма — «песочные часы»
Холли Берри
Проблема: получаете комплименты за тонкую талию, но чувствуете себя неуверенно в спортивной одежде.
Решение: выбирайте спортивные комбинезоны вместо футболки и легинсов, откажитесь от шортиков и короткого топа. Скажите «да» длинным майкам и легинсам длиной 3/4.
Знаменитости с такой фигурой: Меган Фокс, Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Кейт Уинслет, Мэрилин Монро.
O-форма — «яблоко»
Риз Уизерспун
Проблема: чувствуете себя бесформенной и плохо получаетесь на фото.
Решение: подбирая одежду, стремитесь к четкому обозначению акцентов и форме. Выберите блузу с V-образным вырезом, наденьте удлиненный жилет, добавьте вертикаль в виде сотуара. Остерегайтесь крупных принтов на уровне груди и талии.
Знаменитости с такой фигурой: Келли Осборн, Бритни Спирс, Риз Уизерспун, Джессика Симпсон.
Выбираем джинсы по фигуре
Выбираем одежду по типу фигуры:
Купальник
Брюки
Юбка
Джинсы
Комбинезон
Платье
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