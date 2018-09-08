Как достойно встретить осень: 56 примеров от модниц Нью-Йорка

Хорошая погода радует не только российские широты, но и некоторые уголки западной части планеты. Оттого нью-йоркские модницы пока не убирают летние вещи глубоко в шкафы, а выгуливают их как можно чаще. И Неделя мода — отличный для этого повод: в ход идут супер-короткие шорты, мини-платья, необычные босоножки, летящие кимоно, велосипедки в паре с открытыми туфлями и многое другое. Примеры сочетаний на осень найти несложно: тут и сапоги с легкой юбкой-парео, и пальто с летящими платьями, и виниловые жакеты с майками-алкоголичками, и высокие ботильоны с крохотными шортами — в общем, есть из чего выбрать.

Фото: IMax Tree