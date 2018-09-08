Ещё
Как достойно встретить осень: 56 примеров от модниц Нью-Йорка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как достойно встретить осень: 56 примеров от модниц Нью-Йорка 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хорошая погода радует не только российские широты, но и некоторые уголки западной части планеты. Оттого нью-йоркские модницы пока не убирают летние вещи глубоко в шкафы, а выгуливают их как можно чаще. И Неделя мода — отличный для этого повод: в ход идут супер-короткие шорты, мини-платья, необычные босоножки, летящие кимоно, велосипедки в паре с открытыми туфлями и многое другое. Примеры сочетаний на осень найти несложно: тут и сапоги с легкой юбкой-парео, и пальто с летящими платьями, и виниловые жакеты с майками-алкоголичками, и высокие ботильоны с крохотными шортами — в общем, есть из чего выбрать.
Фото: IMax Tree
Harper’s Bazaar: последние новости
Адриана Лима, Карди Би и Том Хэнкс на показе Tom Ford Как всегда безупречна: Сара Джессика Паркер в блестящем платье Saloni Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмбер Валлета на вечеринке Harper's Bazaar Icons
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван идеальный размер женской груди67
Почему вы вздрагиваете, когда засыпаете4
Леонтьев рассказал о своем диагнозе24
После какой еды нельзя заниматься любовью6
Знаменитости с психическими расстройствами1
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение