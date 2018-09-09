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Пижама нараспашку, коса до колен и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Пижама нараспашку, коса до колен и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На прошедшей неделе знаменитости перестарались в попытках выглядеть сексуально. Многие оголились настолько и оделись в такие нелепые наряды, что смотреть на них было неловко.
Оливия Манн
Костюмы, похожие на пижамы, популярны уже не первый год. Но Оливия Манн явно перестаралась и пришла на премьеру фильма в шелковой пижамке с расстегнутым верхом. Не хватало только зубной щетки в руке.
Наряды Алсу на конкурсе «Новая волна» нас удивили. Обычно певица предпочитает классику и одевается сдержанно и стильно. На этот раз она решилась на эксперименты: коса до колен, белый халат, неудачное асимметричное платье-смокинг с босоножками и прозрачными носками… Зачем?!
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева приехала на «Новую волну» спустя три недели после родов и продемонстрировала стройную фигуру, но этот наряд выглядел довольно странно.
Хлоя Морец
Хлоя Морец после расставания с Бруклином Бекхэмом начала экспериментировать со стилем, но получается это у нее так себе. 21-летняя актриса одевается так, что выглядит лет на десять старше своего возраста, и уродует фигуру «бабушкиными» платьями и странными нарядами.
Голан Хофит
Голан Хофит появилась на одной из кинопремьер Венецианского кинофестиваля в очень странном платье, от которого так и хочется чихнуть — от аллергии на цветение. Кривая пышная юбка ярких розовых, красных и оранжевых оттенков, огромный бант на плече, аляповатое блестящее украшение на поясе — у нас аллергия на это платье.
Лорен Джиралдо
Лорен Джиралдо пыталась одеться в стиле спортшик, но в итоге что-то пошло не так.
Кейт Бекинсейл
У Кейт Бекинсейл потрясающая фигура, но зачем вот так себя демонстрировать?! В этом «голом» платье, похожем на купальник с накинутым сверху парео, 45-летняя актриса выглядела как минимум нелепо.
Даниель Кифала
Даниель Кифала выбрала для выхода в свет такой наряд, который сумел изуродовать даже ее фигуру, — платье ужасного зеленого цвета и безумного дизайна.
Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли вышла на красную дорожку в платье с «голым» верхом, напоминавшем наряды в стиле БДСМ. Смотреть на модель было неловко — явный перебор с откровенностью и сексуальностью. Кто-нибудь мог накинуть на нее пиджак?
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, getty, eastnews
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