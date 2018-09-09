Боди — купить, носить или забыть?

Недооценённая базовая вещь гардероба, покупку которой многие часто откладывают на потом — это боди. Кому-то неудобно, кто-то видит слишком прямые намеки на нижнее белье, третьи не знают с чем носить, поэтому боди остается уделом модных селебрити и героев стритстайла. На деле, это идеальная вещь, которая покоряет своей многофункциональностью и перфекционизмом.

Боди — потомок купальников, который перекочевал в гардеробыиз формы гимнасток и балерин. Вплоть до 40-х годов оно оставалось уделом спортивной прослойки общества, пока американский модельер Клэр МакКарделл не представиласвою вариацию боди с высоким горлом и длинными рукавами.

Тот же облегающий материал и революционно новый силуэт пришелся по вкусу критикам и модницам, а в 1943 году журнал Harper's Bazaar назвал творение МакКарделл «предвестником моды будущего и нарядом девушки-супергероя».

Слава о боди быстро облетела весь мир и начала расти. В нем позировала Бетти Пейдж, рисовались те самые супер-героини комиксов, а мама аэробики и актриса Джейн Фонда носила боди не только на занятиях, но и в повседневной жизни, и в кино.

Современные знаменитости тоже по достоинству оценили боди.

Сестры Хадид, клан Кардашьян-Дженнер, актриса Эмма Уотсон и певица Селена Гомез — все они успели продемонстрировать наряды с этим элементом гардероба, который дает огромный простор для создания модных образов.

Боди — это эквивалент белой футболке, который одинаково стильно смотрится с юбками, джинсами и строгими брюками. Это мечта модного перфекциониста, которому очень важно, чтобы ни одно движение не повлекло за собой проблем в виде выпущенного из-под пояса куска рубашки или футболки.