Модные тенденции: Боди — купить, носить или забыть?

Недооценённая базовая вещь гардероба, покупку которой многие часто откладывают на потом — это боди. Кому-то неудобно, кто-то видит слишком прямые намеки на нижнее белье, третьи не знают с чем носить, поэтому боди остается уделом модных селебрити и героев стритстайла. На деле, это идеальная вещь, которая покоряет своей многофункциональностью и перфекционизмом. Модные тенденции: Боди — купить, носить или забыть?Боди — потомок купальников, который перекочевал в гардеробы

из формы гимнасток и балерин. Вплоть до 40-х годов оно оставалось уделом

спортивной прослойки общества, пока американский модельер Клэр МакКарделл не представила

свою вариацию боди с высоким горлом и длинными рукавами. Тот же облегающий

материал и революционно новый силуэт пришелся по вкусу критикам и модницам, а в 1943 году журнал Harper's Bazaar назвал творение МакКарделл «предвестником моды

будущего и нарядом девушки-супергероя». Слава о боди быстро облетела весь мир и начала расти. В нем позировала Бетти Пейдж, рисовались те самые супер-героини

комиксов, а мама аэробики и актриса Джейн Фонда носила боди не только на занятиях, но и в повседневной жизни, и в кино.

Современные знаменитости тоже по достоинству оценили боди.

Сестры Хадид, клан Кардашьян-Дженнер, актриса Эмма Уотсон и певица Селена Гомез

— все они успели продемонстрировать наряды с этим элементом гардероба, который

дает огромный простор для создания модных образов. Боди — это эквивалент белой

футболке, который одинаково стильно смотрится с юбками, джинсами и строгими

брюками. Это мечта модного перфекциониста, которому очень важно, чтобы ни одно

движение не повлекло за собой проблем в виде выпущенного из-под пояса куска

рубашки или футболки. Читайте также: Модные тенденции: 25 сумок, на которые стоит обратить внимание не только этой осенью Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоны