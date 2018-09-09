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В Нью-Йорке прошел показ одежды от Vivienne Hu
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В Нью-Йорке прошел показ одежды от Vivienne Hu 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)
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