В Нью-Йорке прошел показ одежды от Vivienne Hu

Нью-Йорк, 8 сентября / Синьхуа / — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)

Нью-Йорк, 8 сентября /Синьхуа/ — В рамках Недели моды весна/лето-2019 в Нью-Йорке накануне прошел показ одежды от бренда Vivienne Hu, который был создан модельером китайского происхождения Ху Юаньюань. (Синьхуа/Цинь Лан)