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Упс! Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли в очень похожих костюмах. Голосуй, кому идет больше!
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Упс! Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли в очень похожих костюмах. Голосуй, кому идет больше! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Многим девушкам знакомо то чувство, когда после долгих мук выбора, в чем же пойти на мероприятие, ты оказываешься в неприятной ситуации: в таком же наряде пришел кто-то еще! Именно в таком положении оказались на показе Ralph Lauren Энн Хэтэуэй (35) и Блейк Лайвли (31).
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Обе актрисы выбрали для мероприятия черный классический костюм под белую блузку, и даже волосы у них лежали похоже! Голосуй, кому этот образ идет больше!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ups-enn-heteuej-i-blejk-lajvli-v-ochen-pohozhih-kostyumah-golosuj-komu-idet-bolshe/
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