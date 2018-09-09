Упс! Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли в очень похожих костюмах. Голосуй, кому идет больше!

Многим девушкам знакомо то чувство, когда после долгих мук выбора, в чем же пойти на мероприятие, ты оказываешься в неприятной ситуации: в таком же наряде пришел кто-то еще! Именно в таком положении оказались на показе Ralph Lauren Энн Хэтэуэй (35) и Блейк Лайвли (31). все слайды Обе актрисы выбрали для мероприятия черный классический костюм под белую блузку, и даже волосы у них лежали похоже! Голосуй, кому этот образ идет больше! Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ups-enn-heteuej-i-blejk-lajvli-v-ochen-pohozhih-kostyumah-golosuj-komu-idet-bolshe/