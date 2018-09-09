День красоты: 5 костромских дизайнеров, покоряющие мир

9 сентября — международный день красоты. Герои нашего материала не просто делают этот мир красивее. Они его покоряют своими изделиями, настроением и талантом. Корреспондент портала K1NEWS.RU пообщался с пятью знаменитыми костромскими дизайнерами, занимающимися производством обуви, украшений, сумок, платьев и изделий из кожи. Все они начали развивать свое дело в Костроме, и добились внушительных результатов — изделия этих мастеров пользуются спросом далеко за пределами России. Интересно, что у некоторых из них все началось с хобби, которое переросло в успешный бизнес. Двое респондентов считают, что не стоит превращать любимое дело в коммерческий проект — иначе весь процесс лишится творческой составляющей. Но обо всем — по порядку.

Сумки из кожи: бренд GNATOVSKA

Виктория Гнатовская всегда знала, что хочет шить сумки. Получив дизайнерское образование, и потратив еще 1 год на изучение технологии пошива этих аксессуаров, она основала бренд GNATOVSKA.

Сначала я пробовала шить сумки из кожи в домашних условиях, постигала технологию, и затем стала получать заказы от знакомых, постепенно их становилось все больше и больше. Это было в 2013 — этот год можно считать точкой отсчета моего дела. Сейчас я стараюсь постоянно развивать и улучшать бизнес. На данный момент со мной в команде работают еще 2 человека, есть несколько приходящих специалистов.

География заказов

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Поступают заказы и из Европы. Однажды отправляли изделие в США.

А это — певица Катя Лель с рюкзаком от GNATOVSKA.

Секрет успеха

Трудолюбие, желание идти к своей мечте. Для меня GNATOVSKA — не просто работа. Получаешь эмоциональное удовольствие от проделанной работы, вообще в будущем я хочу большую фабрику по производству сумок. Вот так.

Виктория считает, что вести дела вместе с родственниками совершенно не проблематично:

Я работаю вместе с сестрой. Плюс в том, что это близкий человек, с которым ты смотришь в одном направлении, которому доверяешь. Минус — ты не можешь подойти и что-то жестко потребовать от человека, как от наемного работника. Но пока вроде у нас не возникало таких проблем.

Интересные формы и небанальные сочетания цветов — сердце фирменного стиля GNATOVSKA:

Вообще, многие коллеги и владельцы шоурумов говорят, что у меня очень узнаваемый стиль. Это «конструисткие» формы, интересные линии, неожиданные сочетания цветов, эксклюзивность. Мои сумки предназначены для людей, которые любят классику, но хотят выделиться в толпе.

Кожевник Александр Евлиовский

У Александра все начиналось нестандартно: он ушел из шоу-бизнеса и хотел найти занятие по душе. Вскоре он полюбил кожу и стал шить из нее байкерские аксессуары, кошельки, и прочее.

Я ушел из шоу-бизнеса, мне хотелось начать делать что-то для себя, найти спокойное дело, которое придется мне по душе. Начинать пришлось с нуля, учился всему сам. Все заказы выполняю сам. Расширяться не планирую: это не бизнес, а просто дело, которое мне нравится.

География заказов

Восточная часть России, ближняя Европа.

Секрет успеха

Не знаю, применимо ли это к хобби. Наверное, помогло мне то, что по роду прошлой работы я был достаточно известен и имел много связей. Кроме этого, вовремя и удачно раскрутил соцсети.

Сам Александр не боится конкуренции с масс-маркетом и считает, что ручной труд всегда будет цениться больше машинного:

Конкуренции никакой нет, поскольку тот же самый «Алиэкспресс» натуральную кожу не продает, как и большинство дешевых китайских фирм. А у меня исключительно натуральная кожа. Вообще, 80% людей не могут отличить натуральную кожу от искусственной. Натуральная кожа не пахнет пластиком, у неё исключительно индивидуальная структура и она впитывает воду. Лучше купить дорогой, но качественный товар, чем китайский, и это не только про кожу.

Дмитрий сочетает серьезный «пищевой» бизнес с изготовлением яркой и узнаваемой обуви на заказ. Как и кожевник Александр Евлиовский, он мастерит обувь исключительно «для удовольствия».

Однажды я увидел, как мастер чинит обувь в домашних условиях, «на коленке». Меня заинтересовало, как все это устроено, и вот, 15 лет назад я начал делать обувь. Достиг всего сам, учился на видеороликах из интернета, статьях, и тому подобное. Не хочу превращать это дело в бизнес. Я занимаюсь этим для удовольствия, и никак иначе.

География заказов

Постоянно веду переговоры с заказчиками из разных стран, в том числе и крупными. Недавно предложили делать женскую обувь нестандартных размеров. Также рассматриваю варианты изготовления обуви по индивидуальным заказам. Вообще, я не гонюсь за скоростью, одну пару могу делать 2 недели, иногда месяц. Работа очень кропотливая. При этом самое главное — качество.

Секрет успеха

Желание заниматься любимым делом.

Дмитрий «обувает» немалую часть местных предпринимателей. Правда, в основном, это подарки для друзей и знакомых мастера:

По словам Дмитрия, обычный покупатель никогда не сможет определить с первого взгляда, качественная обувь или нет:

Если вы не мастер, то не сможете определить. Увидите «косяк», и, скорее всего, подумаете, что так и должно быть.

Платья: Катерина Исакова

Катерина родила ребенка, и не смогла найти в магазине удобное платье для прогулок и грудного вскармливания малыша. Пришлось сшить самой. Потом пошло-поехало. Результат — собственный бренд. Платья Катерины носят в Германии, Норвегии и ближнем зарубежье.

Все началось 3 года назад, я начинала с шитья платьев для себя. В то время я родила ребёнка, и в магазинах была большая проблема с удобными и практичными платьями. Я решила сшить его сама, потом моя подруга оценила его удобство. Так и пошло. В основном, делаю платья из ситца и хлопка. Сейчас на меня работает несколько человек.

География заказов Заказывают по всей России, в основном, южная часть страны. Также есть заказы из Германии и Норвегии. Секрет успеха

Для меня это — попадание в ту самую точку, где всё замкнулось: стиль, цвет, люди, атмосфера. Стечение различных факторов.

Несмотря на то, что дизайнер шьет исключительно женственные наряды, она не исключает брюки из женского гардероба:

Я хорошо отношусь к любому стилю, лишь бы в этой одежде было удобно. Сама люблю шорты, брюки, короткие юбки. Почему бы и нет?

Недавний визит Вячеслава Зайцева вдохновил Катерину на создание новой коллекции:

Меня потрясли слова Вячеслава Зайцева о маме, о ее любви к белому цвету. Думаю, к весне или лету появится новая белоснежная коллекция.

Деревянные украшения GreenWood: Анастасия Цымлякова

Нестандартные кольца GreenWood знакомы и любыми многими костромичами. Бум популярности этих украшений до сих пор не спал: люди уже не хотят носить массовку. Хочется чего-то свежего и чтобы «не как у всех». Именно на эти критерии при создании изделий и опиралась мастерская GreenWood.

А идея делать кольца из дерева и ювелирной смолы пришла к авторам бренда Анастасии Цымляковой и Александру Горчакову спонтанно:

Все началось в 2014 году как семейное хобби. Потом людям стало нравиться, что мы делаем, и мы стали заниматься изготовлением более масштабно, раскрутились через соцсети, подали заявление на оформление патента. Затем нашими украшениями стали интересоваться за границей. Интересно, но до 2017 годы мы в основном торговали украшениями только онлайн. А недавно ездили на московскую выставку, и отметили для себя, что покупатель очень хорошо реагирует на наш товар. Люди устали от обычных изделий, все стремятся к природе, экологичности. Нам нравится реакция людей на украшения.

География заказов

В основном Россия. Украшения покупают и жители Германии, США, Франции, многих других стран.

Секрет успеха

Вера в свои силы и любовь к своему делу.

Как и большинство молодых предпринимателей, авторы колец GreenWood видят в конкуренции не угрозу бизнесу, а «двигатель прогресса»:

К конкуренции относимся спокойно. Сначала немного переживали, потом поняли, что она — дополнительный стимул двигаться вперед. Если это дало толчок для других, почему мы должны стоять на месте?

Наталья ДИЕВА.

Фото из архивов героев.