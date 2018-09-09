Жизнь в розовом цвете: комфортная одежда для романтичных особ в новой коллекции Kate Spade

«Чем проще — тем лучше»: именно этим правилом руководствовалась Никола Гласс, новый креативный директор модного американского бренда, создавая романтичную коллекцию весна-лето — 2019, которую Дом моды представил в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

В рамках недели моды в Нью-Йорке прошел первый, после смерти дизайнера Кейт Спейс, Этот показ Kate Spade New York стал первым, после гибели основательницы бренда-дизайнера Кейт Спейд. однако мы не увидели на подиуме ни тоны траура, а лишь жизнерадостные оттенки и романтичные наряды.

Креативный директор Никола Гласс постаралась максимально сохранить настроение и передать дух творчества самой Кейт: яркие, но слегка приглушенные цветовые решения, несложные фасоны, огромное внимание к деталям — всем этим славилась американская женщина-дизайнер.

В весенне-летней коллекции в изобилии представлена красивая повседневная одежда, основными достоинствами которой будут высокое качество, комфорт и красота! Стоить отметить, что Никола решила не «плыть по течению» и практически «не вошла» ни в один сезонный тренд, создав тем самым стопроцентно носибельную одежду.

Листай галерею и наслаждайся весенним настроением показа!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото:vogue.com