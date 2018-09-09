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В широких брюках и на каблуках: Оксана Фадина проголосовала на выборах губернатора
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В широких брюках и на каблуках: Оксана Фадина проголосовала на выборах губернатора 

Омск Здесь 43 минуты назад
Фото: Омск Здесь
В день выборов глава города предпочла не изменять деловому стилю в одежде. Однако всё равно добавила своему образу элегантности. Оксана Фадина выполнила свой гражданский долг и проголосовала на выборах губернатора Омской области. Ранее "Омск Здесь" сообщал, что на избирательный участок она пришла в сопровождении родителей.
Глава города, которая в последнее время предпочитает деловой стиль в одежде, пришла на участок в сером брючном костюме в мелкую синюю клетку. Элегантность деловому образу Фадиной придавала синяя блузка с жабо.
Несмотря на деловой стиль в одежде, мэр не отказывает себе в ярких цветах. Ранее она уже появлялась на публике в ярком оранжевом пиджаке, синем берете и даже красной меховой шапке.
Сегодня Оксана Фадина предпочла не балетки, а позволила себе туфли на высокой шпильке. Плащ молочного цвета гармонично завершал классический стиль. Всё вместе это добавляло точёной фигуре ещё больше стройности. Особую женственность мэру Омска придавал и аккуратный французский маникюр.
Фото: Илья Петров
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