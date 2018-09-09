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В Москве на Тверской площади начался «Цветочный бал»
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В Москве на Тверской площади начался «Цветочный бал» 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. «Цветочный бал», на котором участники проекта «Танцы» на ТНТ исполнят танцы различных направлений, стартовал на Тверской площади в столице. Мероприятие посвящено Дню города и продлится до 21:00, сообщили в воскресенье в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий.
"Зажигательные танцы в таких стилях, как: поппинг, вог, степ, хип-хоп исполнят участники проекта, а гости «Цветочного бала» [на Тверской площади 9 сентября] каждый час будут разучивать новый танец — от танго до рок-н-ролла", — говорится в сообщении.
Более 40 профессиональных танцоров и артистов в «цветочных» костюмах будут развлекать жителей и гостей столицы на балу. Гости площадки смогут обучиться самым разным танцам, а затем исполнить их вместе с профессионалами. Каждый час посвящен отдельному танцу либо направлению. Кроме того, на празднике флорист будет мастерить для всех желающих цветочные аксессуары, которыми можно будет украсить платье, костюм или прическу.
Бал цветов проходит в рамках фестиваля «Цветочный джем».
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