В Москве на Тверской площади начался «Цветочный бал»

МОСКВА, 9 сентября. / ТАСС /. «Цветочный бал», на котором участники проекта «Танцы» на ТНТ исполнят танцы различных направлений, стартовал на Тверской площади в столице. Мероприятие посвящено Дню города и продлится до 21:00, сообщили в воскресенье в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий.

"Зажигательные танцы в таких стилях, как: поппинг, вог, степ, хип-хоп исполнят участники проекта, а гости «Цветочного бала» [на Тверской площади 9 сентября] каждый час будут разучивать новый танец — от танго до рок-н-ролла", — говорится в сообщении.

Более 40 профессиональных танцоров и артистов в «цветочных» костюмах будут развлекать жителей и гостей столицы на балу. Гости площадки смогут обучиться самым разным танцам, а затем исполнить их вместе с профессионалами. Каждый час посвящен отдельному танцу либо направлению. Кроме того, на празднике флорист будет мастерить для всех желающих цветочные аксессуары, которыми можно будет украсить платье, костюм или прическу.

Бал цветов проходит в рамках фестиваля «Цветочный джем».