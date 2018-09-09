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Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы церемонии закрытия
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Венецианский кинофестиваль-2018: самые яркие образы церемонии закрытия 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Пока отдел культуры обсуждает лауреатов Золотого льва (от режиссера фильма «Рома» Альфонсо Куарона до Натальи Кудряшовой из картины «Человек, который удивил всех»), мы подводим фэшн-итоги Венецианского кинофестиваля. На церемонию закрытия остались не все — рассказываем, кто триумфально вышел на красную дорожку.
Главным шоу-стоппером юбилейного киносмотра была член его экспертного совета Наоми Уоттс. Для актрисы создавали платья гиганты индустрии: от Доменико Дольче и Стефано Габбана до Джорджо Армани и Миуччи Прада. Несмотря на начавшиеся Недели моды, сопровождаемые чрезмерной занятостью, к списку имиджмейкеров Наоми присоединился креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Вместе со стилистом Джинан Уилльямс он разработал многослойное «платье бабочки», расшитое перьями, пайетками и разноцветным бисером.
Другие гости церемонии выходили к репортерам в платьях и костюмах из подиумных коллекций Gucci, Dior и Ralph Lauren, празднующего 50-летие. Но выглядели при этом не хуже, чем Наоми Уоттс, ведь в их руках поблескивала золотая награда. «Лев» отлично подходил и к красному обтягивающему наряду Оливии Колман, и к черному «футляру» с открытыми плечами Элайзы Макнитт, и к классическому black-tie костюму Уиллема Дефо, который получил статуэтку «лучший актер» за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». Поэтому без ювелирных украшений и обилия глиттера в этот вечер можно было обойтись — оставим их для грядущей церемонии «Эмми». Фото: Maria Laura Antonelli/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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