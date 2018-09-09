Москва и москвички: Coach посвятил сумку российской столице

8 сентября этого года во флагманском магазине в ГУМе начались продажи новой лимитированной модели сумки Swagger 20 от американского бренда Coach. Изделие выпущено эксклюзивно для России и посвящено Москве, ее культуре и многовековой истории. Традиционный принт «матрешка» отдает дань русскому фольклору и становится основным мотивом изделия. Сумка цвета пыльной розы с ремнем через плечо украшена длинной цепочкой и двойным поворотным замком.

Внутренняя отделка подчеркивает работу высочайшего качества мастеров Coach. Стильный шарм в виде матрешки дополняет сумку. Запуск лимитированной модели Swagger 20 состоялся 8 сентября 2018 года. Модель можно приобрести во флагманском магазине Coach в ГУМе. В продажу поступило 50 сумок эксклюзивно для России. Coach — американский модный дом, специализирующийся на производстве одежды и аксессуаров класса люкс. Основанный в 1941 году, Coach построил свою империю на безукоризненной репутации по производству изделий самого высокого качества и на узнаваемом и уверенном нью-йоркском стиле. Философия бренда основана на доступном представлении о роскоши. Современное видение, уникальность и независимость, приверженность к инновациям и аутентичности — все это олицетворяет Coach. Продукция бренда представлена более чем в 55 странах через сеть бутиков, франшиз, магазинов оптовой торговли и онлайн-магазин.