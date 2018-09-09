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Самый модный деним этой осени
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Самый модный деним этой осени 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
«Варенки»
80-е наступают тяжелым фронтом, и к широким плечам и ярко выраженной линии талии прибавляются еще и джинсы-варенки. Их в своих осенних коллекциях показали Miu Miu и Y/Project, а See by Chloé и Isabel Marant и вовсе продлили удовольствие вплоть до весны 2019. Поэтому, вложившись в такой деним этой осенью, вы будете в модном выигрыше еще несколько сезонов.
Tie-dye  В продолжение разговора о «вареном» дениме, дизайнеры решили пойти дальше и дошли аж до эпохи 70-х, откуда и принесли технологию tie-dye (от нее и пошли известные нам «варенки», про которых мы уже рассказали). Этот принт украсил коллекцию множества известных брендов, в числе которых Calvin Klein и MSGM, которые поместили новый тренд на пальто, футболки и брюки, а вот Ashley Williams представила крутые джинсы на эту тему и даже панаму.
Пэчворк
Christian Dior решили бежать впереди лошадей, и вывели тренд на пэчворк на новый уровень, используя его при создании вещей из денима. Так мы и получили этот крутой джинсовый тренч, джинсы и даже приталенный пиджак. Отличная идея для тех, кто устал от скучного однотонного денима и хочет немного разнообразить свой осенний гардероб.
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