Самый модный деним этой осени

«Варенки»

80-е наступают тяжелым фронтом, и к широким плечам и ярко выраженной линии талии прибавляются еще и джинсы-варенки. Их в своих осенних коллекциях показали Miu Miu и Y/Project, а See by Chloé и Isabel Marant и вовсе продлили удовольствие вплоть до весны 2019. Поэтому, вложившись в такой деним этой осенью, вы будете в модном выигрыше еще несколько сезонов.

Tie-dye В продолжение разговора о «вареном» дениме, дизайнеры решили пойти дальше и дошли аж до эпохи 70-х, откуда и принесли технологию tie-dye (от нее и пошли известные нам «варенки», про которых мы уже рассказали). Этот принт украсил коллекцию множества известных брендов, в числе которых Calvin Klein и MSGM, которые поместили новый тренд на пальто, футболки и брюки, а вот Ashley Williams представила крутые джинсы на эту тему и даже панаму.

Пэчворк

Christian Dior решили бежать впереди лошадей, и вывели тренд на пэчворк на новый уровень, используя его при создании вещей из денима. Так мы и получили этот крутой джинсовый тренч, джинсы и даже приталенный пиджак. Отличная идея для тех, кто устал от скучного однотонного денима и хочет немного разнообразить свой осенний гардероб.