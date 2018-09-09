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Политические призывы, сексуальный леопард и ядовитый неон: смотрим провокационный показ Christian Siriano
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Политические призывы, сексуальный леопард и ядовитый неон: смотрим провокационный показ Christian Siriano 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Молодой, талантливый, самобытный — именно так говорят про американского дизайнера Кристиана Сириана. И к тому же очень удачливый: карьера модельера началась сразу же после победы в реалити-шоу Проект Подиум. С того момента дизайнер не перестает удивлять публику своими сумасшедшими нарядами. На Неделе Моды в Нью-Йорке показ Christian Siriano весна-лето 2019 стал очередным модным праздником.
Шоу Кристиана Сириана — настоящий заряд бодрости и позитива. Яркая, красочная одежда, флористичные принты, узоры «дикого» леопарда и кислотный неон — сезон весна-лето — 2019 в сознании дизайнера это бум цветовых решений и необычных фасонов. И хотя коллекция получилась неоднородной, ее разнообразие и есть главная отличительная черта.
Кристиан любит все нестандартное: сложные фактуры, необычные сочетания и даже непредсказуемый выбор моделей. Он один из немногих дизайнеров, кто работает с девушками plus size. Инклюзивность Кристиана привлекает многих, а сам он говорит, что ему просто нравится объединять совершенно непохожих друг на друга людей.
Надеть откровенные наряды Сириана решится не каждая: смелые образы, сексуальные вырезы и кричащие цвета — кажется, будто коллекция вдохновлена праздничными каникулами на Гавайях. Расслабленные, но в то же время вечерние образы одновременно сочетают в себе торжественность и непринужденность.
Самые верные поклонницы дизайнера сидели в первом ряду. Среди них Вупи Голдберг, Тиффани Хаддиш и Синтия Никсон. Кстати, последней Кристиан выразил наибольшую благодарность, посвятив ей один из образов: он одобряет желание актрисы стать губернатором Нью-Йорка.
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Текст: Татьяна Зубахина
Фото: Vogue.com
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