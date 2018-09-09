8 любопытных историй из жизни великой Коко Шанель

Коко Шанель никогда не скрывала свою любовь к карманам. Дама была уверенна, что в женском гардеробе не хватает именно их, несмотря на то, что в мужском они преобладали. Она открыла миру карманы не только, как часть одежды, но и показала, что они отлично дополняют аксессуары. В сумках Chanel до сих пор они считаются основной деталью.

Сначала это было невинное хобби с которого началась история всемирно известно бренда. Поначалу Коко создавала шляпки и несмотря на их причудливость, для того времени, они быстро заняли значимое место в гардеробе женщин из высшего общества. Позже создание вещей стало главным делом Коко.

Девушка работала обычным продавцом трикотажа, перед тем, как стать настоящей легендой.

Коко одна из первых стала использовать отличный маркетинговый ход — знаменитостей, для продвижения своих вещей. Она одевала знаменитых актрис и снимала для рекламных страниц. С тех пор многие самые успешные актрисы становились лицом марки разных лет.

В настоящее время, каждая модель мечтает быть лицом Chanel — так как безусловно это признак успеха и признания, и что немаловажно — многомиллионные контракты.

Коко Шанель ввела в моду загар. Загорелая кожа стала модной именно со времен Шанель. Что самое интересно, что это произошло случайно. В 1923 году Коко обгорела на солнце во время круиза, а общественность тут же подхватила «тренд», когда Коко появилась в таком виде в Каннах.

Примечательно, что Коко Шанель жила в отеле. Отель Ritz был её домом. Более чем 30 лет Шанель считала Ritz, который был одной из самых роскошных гостиниц Парижа, своим домом.

Число «5» — было любимым числом Коко Шанель. Возможно, она была суеверной, но многое в её жизни связано именно с этой цифрой. А аромат Chanel №5 не зря получил такое название. Это был пятый вариант запаха, который понравился Шанель во время создания. Кстати, Chanel №5 был представлен публике 5 мая (май — пятый месяц) 1921 года. Случайность? Совпадение? Интересный факт, флакон Chanel №5, в мире продается каждые 30 секунд!

Коко Шанель никогда не была замужем. У неё было бесконечное число поклонников, почти все её партнеры по делам были мужчинами, но она так и не вышла замуж. Её современники говорили, что искусство костюма для неё всегда было на первом месте.

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