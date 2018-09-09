Ещё
Как на дрожжах: Селена Гомес внезапно превратилась в пышку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как на дрожжах: Селена Гомес внезапно превратилась в пышку 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
26-летняя американская певица промахнулась с платьем на бретелях…
Кажется, Селена лукавит, когда говорит, что ее ничуть не волнует свадьба бывшего бойфренда Джастина Бибера… И на самом деле заедает стресс сладкимим пончиками. А как еще объяснить, что буквально за пару месяцев девушка превратилась из фитоняши в пышку.
В таком виде Селена появилась на встрече с поклонниками в Лос-Анджелесе
Изменения во внешности звезды поклонники заметили, когда та появилась на встрече с поклонниками в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. На Селене оказалось платье в бельевом стиле нежно-лавандового цвета, украшенное кружевной вставкой и цветочной вышивкой.
Однако собравшиеся оценили отнюдь не дизайн наряда, а весьма женственные формы его обладательницы. Изменение во внешности не смогли замаскировать даже босоножки на шпильках, которыми Гомес дополнила образ.
Бюст девушки стал заметно пышнее, но вместе с ним, видимо, исчезла и талия.
Впрочем, Селену лишний вес, кажется, ничуть не расстраивает. Всем своим видом певица демонстрировала, что счастлива. И после встречи с поклонниками успела еще и прокатиться по городу на трамвайчике и никому не отказала в совместном селфи.
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Это прикол: Бибер пойдет под венец с другой, не сведя тату с Гомес
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Это успех! Дакота Джонсон надела идеальный брючный костюм Глюк’oZa померилась бюстом с Сарой Джессикой Паркер Золотое платье Натали Портман ослепило всех на красной дорожке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость
«Долбаное ретро!»: мужчины оценивают женское белье11
Какие мышцы у мужчин нравятся женщинам больше всего22
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину3
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться64
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение