Как на дрожжах: Селена Гомес внезапно превратилась в пышку

26-летняя американская певица промахнулась с платьем на бретелях…

Кажется, Селена лукавит, когда говорит, что ее ничуть не волнует свадьба бывшего бойфренда Джастина Бибера … И на самом деле заедает стресс сладкимим пончиками. А как еще объяснить, что буквально за пару месяцев девушка превратилась из фитоняши в пышку.

В таком виде Селена появилась на встрече с поклонниками в Лос-Анджелесе

Изменения во внешности звезды поклонники заметили, когда та появилась на встрече с поклонниками в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. На Селене оказалось платье в бельевом стиле нежно-лавандового цвета, украшенное кружевной вставкой и цветочной вышивкой.

Однако собравшиеся оценили отнюдь не дизайн наряда, а весьма женственные формы его обладательницы. Изменение во внешности не смогли замаскировать даже босоножки на шпильках, которыми Гомес дополнила образ.

Бюст девушки стал заметно пышнее, но вместе с ним, видимо, исчезла и талия.

Впрочем, Селену лишний вес, кажется, ничуть не расстраивает. Всем своим видом певица демонстрировала, что счастлива. И после встречи с поклонниками успела еще и прокатиться по городу на трамвайчике и никому не отказала в совместном селфи.

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